Выплаты на содержание ребенка будет платить «Содра»

С 1 января 2018 года выплаты на содержание ребенка будет назначать, платить и выплаченные суммы взыскивать с должников «Содра». До сих пор эти выплаты назначала и платила администрация Фонда содержания детей при Министерстве социальной защиты и труда.

Выплата на содержание ребенка платится из средств государства, если ребенок полностью или частично не получает содержания, назначенного по суду одному из родителей или обоим. По вопросу этих выплат может обращаться один из родителей, с которым по решению суда или договоренности родителей живет ребенок, или опекун (попечитель) ребенка.

После 1 января 2018 года «Содра» продолжит выплату или взыскание с должников выплат, назначенных до 31 декабря 2017 года администрацией Фонда содержания детей.

С 2018 года прошения о назначении выплаты на содержание ребенка надо будет подавать в «Содру». Это можно сделать, присоединившись к личной интернет-страничке в «Содре», в любом отделении «Содры» или отправив прошение по почте. Ведомство обращает внимание, что при обращении за назначением выплаты на нескольких детей заявление должно быть подано на каждого ребенка в отдельности. Выплаты будут платиться только на личные счета заявителей (детей), в находящихся в Литве кредитно-платежных учреждениях или в учреждении электронных денег. Поэтому тем, у кого нет счета, необходимо его открыть.

Порядок назначения выплат и сами выплаты изменятся незначительно. По поводу назначения выплаты на содержание ребенка можно обращаться, когда ребенок более месяца не получает полного или частичного содержания, полагающегося ему по решению суда или утвержденной судом договоренности о содержании ребенка (детей).

Обращаясь за выплатой, необходимо подать заявление о назначении выплаты и решение суда или утвержденный судом договор о содержании ребенка, в этих документах должен быть установленный размер средств на содержание ребенка. Если по поводу выплаты обращается опекун (попечитель) ребенка, также нужно представить решение суда о назначении заявителя опекуном (попечителем) ребенка или приказ директора администрации самоуправления, или решение мэра о назначении заявителя опекуном (попечителем) ребенка.

Перечисленные документы обязательны, и если они не будут поданы в течение 1 месяца со дня поступления в «Содру» заявления, просьба не будет рассматриваться. Решение о назначении или неназначении выплаты будет приниматься не позднее, чем в течение 10 рабочих дней со дня поступления всех необходимых документов. Выплаты назначаются с 1 числа месяца подачи заявления.

Выплата на содержание одного ребенка в месяц не может быть больше, чем 1,8 размера базовой социальной выплаты, которая полагалась в месяц, за который платится выплата (сейчас 68,40 евро). Когда ребенок получает часть средств установленного на ребенка содержания, назначается и выплачивается по решению суда или на основании утвержденного судом договора о содержании ребенка разница, которая в месяц не может превышать 1,8 размера базовой социальной выплаты, действовавшей в тот месяц, за который выплачивается выплата (сейчас – 68,40 евро).

Выплата содержания ребенка будет выплачиваться 17 числа каждого месяца за истекший месяц. Эта выплата будет переводиться на личный счет заявителя или ребенка.

Инф. «ЛК»

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