Regitra выпустила новые комбинации номеров

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Regitra выпустила новый список комбинаций номеров. В нем более 69 тыс. новых комбинаций для автомобилей.

Чаще всего номера выдаются в порядке очереди, но желающие получить нравящийся номер, могут заказать его.

Список комбинаций Regitra пополняет каждые три месяца. Последовательность букв идет в алфавитном порядке, а цифр – в увеличительном. Объявленные сегодня комбинации для легковых автомобилей начинаются с буквы L:

LDA, LDB, LDC, LDD, LDE, LDF, LDG, LDH, LDI, LDY, LDJ, LDK, LDL, LDM, LDN, LDO, LDP, LDR, LDS, LDT, LDU, LDV, LDZ, LEA, LEB, LEC, LED, LEE, LEF, LEG, LEH, LEI, LEY, LEJ, LEK, LEL, LEM, LEN, LEO, LEP, LER, LES, LET, LEU, LEV, LEZ, LFA, LFB, LFC, LFD, LFE, LFF, LFG, LFH, LFI, LFY, LFJ, LFK, LFL, LFM, LFN, LFO, LFP, LFR, LFS, LFT, LFU, LFV, LFZ.

Заказать номер для своего автомобиля можно и по интернету https://www.eregitra.lt/eketris-web.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ