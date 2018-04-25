Выпустишь с воробушка, вырастет с коровушку

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Все-таки хочется сказать всю правду сразу. Хотя иногда это может выглядеть иначе. Особенно у политиков, которые, стремясь осуществить ту или иную реформу, умалчивают об известных им, но не совсем «приятных на вкус» последствиях какой-нибудь реформы.

В пакете реформ Сейма нынешней каденции было действительно много реформ. Многие из них были осуществлены молча, когда людям заранее не была известна вся правда о них. А шило уже вылезает, и совпало так, что изо всех мешков оно вылезает одновременно. Одни шила колют так сильно, что угрожают чуть ли не второй фиолетовой революцией. Другие — словно иголки в бананах. Уже найденные, уже испугавшие людей, но, к счастью, не покалечившие ни одного человека. Пока. А напряжение среди людей уже растет, и правда, о которой умалчивают, бумерангом возвращается в виде падающих рейтингов, угрожающих интерпелляцией, забастовок и иных неприятностей.

Министр просвещения и науки не успевает тушить пожары, связанные с введением штатной оплаты труда учителей. Коллективы некоторых школ бастуют. Штатная оплата работы разочаровала многих учителей. Почему? Не потому, что штатная оплата труда по сути совсем плохое дело. Нет. Учителя разочарованы, потому что штатная оплата труда не принесла им того, на что они надеялись, а именно увеличенных зарплат. Надежда на то, что все учителя будут работать на полную штатную единицу и получат увеличенную заработную плату с введением штатной оплаты труда, так и не осуществлялась. Умолчали, что изменение формы оплаты труда не означает увеличения заработной платы по меньшей мере для большинства учителей, поэтому сейчас приходится расхлебывать последствия такого умолчания.

Умолчания сопутствуют и налоговой реформе, которая будет осуществляться с нового года. Правда, которую умалчивают, постепенно вылезает на свет. Первыми дозу такой правды получили люди, занимающиеся индивидуальной деятельностью. Говорили, что в отношении них налоги не изменятся, но налоги изменятся абсолютно для всех. Во время первого обсуждения этого вопроса Сейм подавал добрые надежды на уменьшение налогов, но появился еще один аспект. На этот раз умолчание коснулось получателей помощи. После математического пересчета тарифов тариф выделяемого пособия вместо нынешних двух процентов превращается в 1,2 процента. Для лиц, которые будут уплачивать 20 процентов подоходного налога, ничего не меняется. А вот для тех, у кого остается 15-процентный тариф, их личная подмога уменьшится. Следовательно, в общей сумме — уменьшится. Не сказали об этом, когда объединяли выплаты в «Содру»? Не сказали.

Для оценки всех последствий — и положительных, и отрицательных — в юриспруденции существует пояснительное письмо. Обычно отрицательные последствия закона там описываются очень обтекаемо, мягко. Или же о них умалчивают, или же пытаются показать в виде преимущества. А все происходит потому, что пояснительное письмо составляют инициаторы реформы, авторы закона. Если на каком-то уровне и существует критический элемент, то в окончательном варианте его уже нет.

Новейшей, очень выразительной иллюстрацией этого процесса стала полученная из Министерства сельского хозяйства информация о том, что намечаемый план снижения цен не достигнет своей цели, то есть цены не уменьшатся. Премьер охарактеризовал этот факт подачи информации как всем хорошо известное вечное нежелание бюрократии работать. Бюрократы действительно любят отговариваться, но бывает, что они говорят правду. Так, может быть, не надо спешить, выплескивать вместе с водой и ребенка? Но уже поздно, поэтому попробуйте отгадать, какое пояснительное письмо после таких предварительных оценок премьера дойдет до правительства? Вы правильно думаете – с известной правдой, о которой умолчали.

И тогда умолченная правда о какой бы то ни было реорганизации – то ли пенсии, то ли прав детей, то ли уменьшения цен, то ли удешевления лекарств, то ли контроля предпринимательства, то ли какая-нибудь другая перестройка – вернется. Вернется, обросшая страхами, недоверием, и ударит по рейтингам и по головам на следующих выборах.

Рута ВАЙНЕНЕ, экономист

Комментарий прозвучал в эфире радио LRT