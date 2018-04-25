Выработка электроэнергии снижалась, цена росла

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Цены на электроэнергию на прошлой неделе выросли во всех странах Балтии, что было отчасти обусловлено и сокращением объемов ее выработки на ветроэлектростанциях, указывает поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

По сравнению с предыдущей неделей наиболее заметно цена на электроэнергию выросла в Эстонии — на 4,5% до 58,14 евро за мегаватт-час. В Латвии и Литве цена росла немного медленнее — почти на 3% до 58,56 евро и примерно на 2% до 58,37 евро соответственно.

По оценке Elektrum Lietuva, рост цен был также обусловлен и установившейся холодной и сухой погодой — из-за недостаточного количества осадков не повышался уровень воды в резервуарах гидроэлектростанций.

За неделю выработка в странах Балтии сократилась на 5% до 369 гигаватт-часов: в Латвии она не изменилась и была 141 гигаватт-час, в Эстонии она сократилась на 7% до 181 гигаватт-часов, а в Литве — на 11% до 47 гигаватт-часов.

На прошлой неделе все три страны Балтии вместе взятые выработали 59% необходимой им электроэнергии: Эстония — 93%, Латвия — 88%, а Литва — 18%.

BNS