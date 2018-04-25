Вырос спрос россиян на литовские визы

responsivevoice_button voice = «Russian Female» buttontext = «Воспроизвести»] Количество выданных Литвой россиянам шенгенских виз за 10 месяцев 2018 года осталось примерно на уровне аналогичного периода прошлого года, за их получением обратились почти 25,6 тысячи человек, заявил «Интерфаксу» посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас.

«К ноябрю динамика выдачи шенгенских виз (типа А и С) консульскими учреждениями Литвы в России осталась примерно на том же уровне, за их получением обратились почти 25,6 тысячи человек», — сказал посол.

В то же время, по его словам, количество литовских национальных виз (типа D), выданных гражданам России в январе — октябре текущего года, выросло на 148% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Национальные визы (типа D) позволяют иностранцам находиться в Литве до года. Они выдаются заявителям, которые планируют посетить Литву с целью учебы, работы, осуществления профессиональной деятельности.

Как уточнил «Интерфаксу» первый секретарь посольства Литвы в России Вадим Луценко, согласно визовому кодексу Евросоюза, первично Литва выдает шенгенские визы с однократным въездом на срок разрешенного пребывания до одного месяца, а последующие – продолжительностью до года.

«Если человек приходит и говорит, что у него много проектов, ему необходимо много раз ездить в Литву, то мы можем выдать визу и на один год с первого раза. Но это нужно подтвердить документами», — пояснил Луценко.

Кроме того, добавил Мотузас, консульские учреждения Литвы в России ежемесячно выдают 600-700 виз, которые не облагаются консульским сбором. Речь идет о тех заявителях, которые планируют посетить Литву с гуманитарными, спортивными и культурными целями.

Сейчас жители России могут подать заявления на получение визы в Литву в 17 городах – Москве, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Хабаровске, Владивостоке, Краснодаре, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Уфе, Казани, Екатеринбурге, Омске, Перми, Саратове и Смоленске. Сервисно-визовые услуги оказывает компания VFS Global, с которой Литва заключила соответствующие соглашения.

Отвечая на вопрос о планах по увеличению количества пунктов, принимающих заявления на визы, Мотузас отметил, что решение этого вопроса зависит от соответствующей потребности. Сейчас этот вопрос изучается, но пока такой потребности нет.

«Раньше мы открывали визовые центры очень активно, сейчас один визовый центр открывается с периодичностью раз в два года», — пояснил Мотузас.

На вопрос «Интерфакса» о том, планирует ли Литва сменить VFS Global на другую компанию, оказывающую сервисно-визовые услуги, как это, например, сделали Испания и некоторые другие страны, Мотузас ответил отрицательно.

«Пока не планируем. У нас очень хорошие отношения», — сказал он.

Информация «ЛК», BNS