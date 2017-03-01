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Выручка группы City Service выросла до 173,8 млн. евро, а прибыль снизилась до 1,3 млн. евро

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 01, 12:00   |   Комментариев: 0

В прошлом году  консолидированная выручка работающей на рынках стран Балтии, Польши и Испании группы литовской компании по комплексному надзору за недвижимостью City  Service  составила 173,767 млн. евро – на 3,9% больше, чем в 2015 году, когда оборот группы составил 167,188 млн. евро.

Консолидированная прибыль компании за год снизилась в 5,8 раза до 1,326 млн. евро,  сообщила компания результаты через Вильнюсскую фондовую биржу.

Выручка в Балтийских странах выросла на 8,4% до 74,178 млн. евро, в России (в Санкт-Петербурге) – на 4,7% до 33,972 млн. евро, в Польше – на 7,5% до 26,794 млн. евров, в Испании – снизилась на 6,3% до 38,823 млн. евро.

Прибыль   City   Service  до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за год снизилась на 2% до 9,8 млн. евро.

Контрольный пакет акций   City   Service   в размере 84,83% принадлежит концерну Icor.

Акции   City   Service   котируются на Параллельном рынке Варшавской биржи.

BNS

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