Выручка группы мебпредприятий SBA baldu grupe выросла на 15%

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В первом полугодии этого года выручка контролируемого предпринимателем Арунасом Мартинкявичюсом концерна SBA baldu grupe составила 146,5 млн евро – на 14,8% больше, чем за тот же период прошлого года, когда она достигала 127,5 млн евро.

Вице-президент SBA Эгидиюс Валянтинавичюс отмечает, что положительный эффект на рост продаж оказали инвестиции в развитие.

«Своевременные инвестиции в расширение производства и повышение эффективности одновременно с ростом мировой экономики создали необходимое ускорение для роста оборотов компаний, которые мы сейчас должны мудро использовать», — отметил в пресс-релизе Э. Валянтинавичюс.

SBA владеет пятью фабриками в Литве и двумя в Белоруссии и России: Klaipedos baldai, Silutes baldai, Germanika, Kauno baldai, Visagino linija, Mebelain и «Новомебель».

BNS