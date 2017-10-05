Выручка Klaipedos nafta в сентябре выросла на одну пятую

Выручка оператора терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta в сентябре возросла почти на одну пятую, однако выручка за девять месяцев все еще была ниже, чем в прошлом году. Глава Klaipedos nafta Миндаугас Юсюс говорит, что в сентябре не только оживились погрузки на нефтетерминале, но и было разгружено рекордно большое за все время работы терминала СПГ число судов-газовозов.

“В сентябре в Клайпедский порт пришло три большегрузных газовозов с СПГ и одно небольшое бункеровочное судно СПГ. Мы работали на максимальную мощность 90%, достигли пика использования терминала и это обусловило заметно возросшие показатели регазификации”, – сказал М. Юсюс для пресс-релиза.

Компания сообщила, что в сентябре ее выручка была 8,8 млн. евро – на 18,9% больше, чем в сентябре прошлого года: доходы от погрузки нефти увеличились на 68,4% до 3,2 млн. евро, от погрузки СПГ – на 1,8% до 5,6 млн. евро. За девять месяцев выручка составила 79,8 млн. евро – на 0,9% меньше, чем в прошлом году: доходы от погрузки нефти упали на 6,5% до 28,1 млн. евро, а от погрузки СПГ – выросли на 2,4% до 51,7 млн. евро.

За девять месяцев компания отгрузила 5,22 млн. тонн нефтепродуктов (на 10,1% меньше, чем в прошлом году), в сентябре – 666 тыс. тонн (на 67,8% больше), а регазифицировала она соответственно 10,67 млн. мегаватт-часов газа (на 12,7% меньше) и 1,96 млн. мегаватт-часов (в сентябре прошлого года – 1,1 мегаватт-часов).

Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta, которые котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.

BNS

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