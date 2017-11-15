Выручка Lietuvos gelezinkeliai в этом году выросли на 7,5% до 359 млн. евро

Контролируемая государством литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) в январе-октябре получила 359,2 млн. евро выручки – на 7,5% больше, чем за такой же период прошлого года.

Предприятие сообщило, что в этом году грузоперевозки по сравнению с таким же периодом прошлого года возросли на 8,3% до 43 млн. тонн, пассажиров по местным маршрутам перевезено на 0,9% больше – в общей сложности 3,029 млн. человек.

“Увеличивается и количество перевезенных грузов, и выручка, удалось справиться с затратами. Однако мы точно не можем расслабляться. Lietuvos gelezinkeliai конкурирует за те же грузы в регионе и с ж/д компаниями других стран, с другими видами транспорта. Поэтому мы должны и в дальнейшем укреплять предприятие”, – сказал для пресс-релиза гендиректор Литовских железных дорог Мантас Бартушка.

По его словам, решения последнего времени о реорганизации группы предприятия и повышении ее эффективности через отказ от дублирующихся функций оправдали себя.

BNS

Метки: Литва