Выручка Olympic Casino Group Baltija в прошлом году выросла, но прибыль уменьшилась

Принадлежащее крупнейшему оператору игорного бизнеса в странах Балтии – эстонской компании Olympic Entertainment Group предприятие Olympic Casino Group Baltija получило в прошлом году 20,252 млн. евро выручки, что на 1,9% меньше, чем в 2015 году (20,654 млн. евро).

Чистая прибыль предприятия в прошлом году уменьшилась в 6,8 раза до 376 тыс. евро, говорится в представленном в Центр регистров финансовом отчете Olympic Casino Group Baltija за 2016 год.

Olympic Casino Group Baltija в прошлом году использовала 34 игровых автомата категории A и 225 автоматов категории B – соответственно на 0,9% меньше и на 1,8% больше, чем в 2015 году.

Предприятие также использовало в прошлом году 59 игорных столов – на 10,6% меньше, чем в 2015 году.

BNS

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