Выручка оператора мобильной связи Tele2 в Литве выросла на 9% до 180 млн. евро

В прошлом году оператор шведской телекоммуникационной компании в Литве Tele2 получил 179,8 млн. евро выручки – на 9,3% больше, чем в 2015 году.

Прибыль компании до уплаты налогов, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) в прошлом году выросла на 4,1% до 59,8 млн. евро, маржа EBITDA составила 33,6%, сообщила Tele2.

В прошлом году выручка от услуг Tele2 в Литве выросла на 9,6% до 1,188 млрд. крон (125,27 млн. евро), выручка от продажи оборудования – на 4,7% до 499 млн. крон (52,62 млн. евро).

Инвестиции компании (Capex) в Литве в прошлом году составили 228 млн. крон (24,04 млн. евро) и были в 2 раза больше, чем в 2015 году (114 млн. крон, 12,02 млн. евро).

В конце декабря количество абонентов мобильной связи Tele2 в Литве составило 1,773 млн. – на 31 тыс. (1,8%) больше, чем год назад.

Чистая выручка Tele2 в Литве прошлом году составила 6% оборота группы.

BNS

Метки: Tele2, выручка, Литва, оператор мобильной связи