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Выручка оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta снизилась до 18,5 млн. евро

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 08, 12:00   |   Комментариев: 0

 За два первых месяца этого года выручка оператора терминалов сжиженного природного газа (СПГ) и нефтепродуктов Klaipedos nafta составила 18,5 млн. евро – на 8% меньше, чем в январе-феврале 2016 года (20,1 млн. евро).

Выручка компании от погрузки нефтепродуктов и прочей деятельности на нефтетерминале в Клайпеде и Топливной базе в городке Субачюс (Купишского района) снизилась на 30,8% до 5,4 млн. евро, выручка терминала СПГ выросла на 6,5% до 13,1 млн. ерво, сообщила Klaipedos nafta.

В этом году Klaipedos nafta перевалила 1,186 млн. тонн нефтепродуктов – на 23% меньше, чем в январе-феврале прошлого года (1,54 млн. тонн). Сокращение грузопотока связано с уменьшением транзитных грузов с нефтеперерабатывающих предприятий Белоруссии.

Терминал СПГ в этом году регазифицировал и перевалил 890 тыс. мегаватт-часов газа, что на 67,9% меньше (2,775 млн. мегаватт-часов). Объемы перевалки СПГ в этом год сократились по причине уменьшения мощностей, заказов клиентов терминала.

Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta , которые котируются в Официальном списке Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

BNS

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