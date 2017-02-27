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Выручка предприятий транспорта и услуг в Литве в прошлом году выросли на 8,2% до 17,4 млрд. евро

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 27, 18:00   |   Комментариев: 0

Литовские предприятия транспорта и складирования, почтовых и курьерских услуг, гостиничного сектора в прошлом году получили 17,4 млрд. евро выручки (без НДС) – на 8,2% больше, чем в 2015 году (без учета влияния фактора числа рабочих дней).

Выручка предприятий транспорта и складирования за год увеличилась на 6,6% до 7,9 млрд. евро, предприятий услуг – на 9,6% до 9,2 млрд. евро, предприятий гостиничного сектора – на 10,3% до 214,3 млн. евро, предприятий почтовый и курьерских услуг – на 4,7% до 134,8 млн. евро, сообщил Департамент статистики.

В четвертом квартале 2016 года по сравнению с таким же периодом 2015 года выручка предприятий транспорта, гостиничного сектора и услуг увеличилась на 12,6% до 4,8 млрд. евро.

BNS

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