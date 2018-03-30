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Выручка стройгруппы PST в прошлом году сократилась на четверть до 73,8 млн евро

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 03 30, 10:00   |   Комментариев: 0

По данным до аудита, конвоированная чистая прибыль одной из крупнейших строительных компаний Литвы – Panevezio statybos trestas (PST) в прошлом году составила 753 тыс. евро – в 4,2 раза меньше, чем в 2016 году, когда она составляла 3,167 млн. евро.

Выручка группы от продаж за год сократилась на  25,7% до 73,816 млн евро, говорится в отчете о деятельности PST за 2017 год, опубликованном через инфосистему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

“В 2017 году завершилось строительство нескольких крупных объектов, а проходившие подготовительные работы по новым проектам определили сокращение доходов компании и результата”, – говорится в сообщении PST.

49,78% акций PST  принадлежат компании Panevezio keliai, 7,12% – клиентам эстонского банка Swedbank.

BNS

Метки: 

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