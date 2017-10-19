Выручка Telia Lietuva в этом году выросла на 6,6% до 270 млн. евро

Общая выручка телекоммуникационной компании Telia Lietuva за девять месяцев этого года составила 270,1 млн. евро – на 6,6% больше, чем за такой же период прошлого года (253,5 млн. евро).

“Объединяя различные технологии, инвестируя в инновации и развитие сети, мы предлагаем куда больше, чем обычные телекоммуникационные компании, и это определяет рост показателей выручки и прибыльности”, – сказал для пресс-релиза глава Telia Lietuva Кястутис Шлюжас.

Прибыль компании до уплаты налогов, годовых, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) без учета единовременных затрат увеличилась на 2,9% до 91,2 млн. евро, сообщило предприятие через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

Только в третьем квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года выручка Telia Lietuva увеличилась на 3,9% до 90,2 млн. евро, EBITDA – на 8,2% до 32,8 млн. евро.

Число клиентов оптоволоконного Интернета в этом году увеличилось на 7,4%, число активных пользователей мобильной связи с регулярной оплатой – на 5,4%.

Инвестиции компании за 9 месяцев увеличились на 15% до 42,1 млн. евро.

BNS

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