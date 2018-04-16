Выручка туроператора Novaturas в этом году вырсла на 49% до 26 млн евро

В первом квартале этого года выручка одного из крупнейших туроператоров Литвы – компании Novaturas составила 25,8 млн евро – на 49% больше, чем в январе-марте этого года. Только в марте она составила 10,1 млн евро – на 46% больше, чем в марте 2017 года, сообщила компания.

В марте компания обслужила 14,4 тыс. клиентов, что на 50% больше, чем за тот же период прошлого года.

Выручка за прошлый год составила 141,1 млн евро – на 39% больше, чем в 2016 году, а чистая прибыль выросла на 82% до 8,2 млн евро.

Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской фондовых биржах.

49,02% акций Novaturas принадлежит компании Central European Tour Operator, контролируемой фондом частного капитала Polish Enterprise Fund VI.

BNS

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