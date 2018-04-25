«Вышеградский саммит» в Иерусалиме отменен

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что саммит «Вышеградской четверки», который должен был проходить 18-19 февраля в Иерусалиме, не состоится. Вместо этого глава чешского правительства проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, передает агентство CTK.

Таким образом, Чехия поддержала Польшу, сначала понизившую статус своего представительства на саммите в Иерусалиме, а затем отменившую свое участие в этом международном форуме. Поводом послужили заявления Нетаниягу и министра транспорта и разведки Израиля Исраэля Каца, назначенного 17 февраля исполняющим обязанности министра иностранных дел.

В интервью газете «Исраэль а-Йом» и сайту i24News Кац заявил, цитируя известное высказывание Ицхака Шамира (Езерницкого), семья которого осталась в Польше и была уничтожена в годы Холокоста: «Многие поляки сотрудничали с нацистами… Поляки впитывают антисемитизм с молоком матери». При этом Кац отметил, что и сам он – сын переживших Холокост (родители министра родом из Латвии и Румынии).

Заявление Исраэля Каца вызвало резко негативную реакцию во внешнеполитическом ведомстве Польши. Польский посол в Израиле Марек Магировски выразил недоумение по поводу того, что «новый министр иностранных дел Израиля процитировал позорное и расистское заявление, которое совершенно неприемлемо».

Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцки назвал заявление Каца «антипольским расизмом». При этом он отметил, что Польша гордится своим участием в усилиях по продвижению мира и демократии на Ближнем Востоке и обеспечении безопасности Израиля, но не потерпит подобных высказываний о поляках.

Варшава потребовала разъяснений от Иерусалима. Посол Израиля в Варшаве Анна Азари вновь была вызвана в МИД Польши.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что Польша не может направлять своих официальных представителей для участия в саммите «Вышеградской четверки» в Иерусалиме.

Накануне, 17 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уведомил главу правительства Израиля Биньямина Нетаниягу, что он не прибудет на саммит «Вышеградской четверки» в Иерусалим, заявив, что Польшу на этом форуме будет представлять глава МИДа Яцек Чапутович. Позже Варшава приняла решение об отмене участия Польши в саммите.

Скандал разразился 14 февраля после публикации на сайте англоязычной израильской газеты The Jerusalem Post. Журналистка Това Лазарофф написала, что во время визита в Музей истории польских евреев, расположенный на бывшей территории Варшавского гетто, Нетаниягу произнес: «Поляки сотрудничали с немцами (во время Холокоста)». Заявление о том, что поляки помогали немцам убивать евреев во время Второй мировой войны, прозвучало в ходе встречи с израильскими журналистами.

На следующий день канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала разъяснения, отметив, что слова Нетаниягу были процитированы неверно: «На брифинге премьер-министр Нетаниягу говорил о поляках, а не о польском народе или о Польше как стране. Его слова были процитированы неверно и искажены в сообщениях прессы, однако затем цитата была исправлена журналистом, который первым допустил неточность».

Президент Польши Анджей Дуда в ночь на пятницу, 15 февраля, выразил сомнения в целесообразности проведения встречи «Вышеградской группы» в Израиле в случае, если премьер-министр Биньямин Нетаниягу действительно говорил о причастности поляков к убийствам евреев в годы Холокоста. На своей странице в Twitter Дуда написал: «Если заявление премьер-министра Нетаниягу прозвучало так, как сообщают СМИ, я готов предложить резиденцию президента Республики Польша «Замечек» в Висле для встречи премьер-министров Вышеградской группы (V4). Израиль не является хорошим местом для встреч в этой ситуации, несмотря на предыдущие договоренности».

На этом фоне посол Израиля в Варшаве Анна Азари была вызвана в МИД Польши. Причем ради этой беседы ей пришлось отменить запланированный вылет в Израиль.

11 января было объявлено о проведении в Иерусалиме 18-19 февраля международного саммита стран Центральной Европы («Вышеградской группы»), в котором примут участие премьер-министры Польши, Венгрии, Чехии и Словакии. 17-18 февраля Польша сначала понизила уровень своего представительства на форуме, а затем вообще отказалась от участия в саммите. Польшу поддержала Чехия, после чего саммит был отменен.

В прошлом году в Польше были приняты поправки к закону об Институте национальной памяти, так называемый «закон о Холокосте». Согласно этому закону человек, публично обвиняющий Польшу в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности мог быть приговорен к тюремному заключению сроком на три года. Закон также запрещал использовать словосочетание «польский лагерь смерти» при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Польши. Наказанию предполагалось подвергать и тех, кто попытается «сознательно преуменьшить ответственность истинных виновников этих преступлений». Но в июне 2018 года параграф, вводящий уголовную ответственность за упоминание причастности поляков к преступлениям нацистов, был удален из этого закона и Анджей Дуда подписал новую версию. Тем не менее, власти Польши крайне негативно реагируют на любые упоминания о роли поляков в массовом уничтожении евреев на территории своей страны в годы Второй мировой войны.

NEWSru.co.il