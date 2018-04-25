Высказывание консерватора признано порочащим звание депутата

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31 августа комиссия по этике Клайпедского горсовета провела заседание по заявлению фракции Русского Альянса.

Фракция Русский Альянс выразила просьбу оценить высказывание члена горсовета консерватора Арунаса Барбшиса, который во время заседания Комитета по экономике по вопросу увековечивания памяти литовского партизана А. Раманаускаса-Ванагаса вступил в полемику с другим членом горсовета Вячеславом Титовым и заявил, что если партизаны убивали мирных жителей, как утверждал В. Титов, то «значит было за что».

Члены фракции Русского Альянса предположили, что Барбшис таким образом косвенно признал факт убийства мирных жителей партизанами и попросили его объяснить контекст своего заявления и принести извинения тем, кто мог его неверно интерпретировать.

Во время заседания комиссии 31 августа А. Барбшис категорически отрицал свою вину и не счел нужным принести извинения. Его доводы комиссия по этике не сочла убедительными и большинством голосов признала консерватора А. Барбшиса нарушившим этику, а его высказывания порочащими звание депутата.

Информация «ЛК», BNS