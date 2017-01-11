Высокий стандарт безопасности

Появление в Беларуси атомной отрасли во многом обязано развитию науки: строительство АЭС сопровождают 16 научных организаций страны. На что прежде всего направлены их усилия? Конечно, на обеспечение ядерной, радиационной и экологической безопасности будущей станции. Об этом рассказывает профессор, заведующий лабораторией Объединенного института энергетических и ядерных исследований — «Сосны» Национальной академии наук Беларуси Вячеслав Кувшинов.

— АЭС будет оснащена самой современной системой безопасности, — начал он. — Мощный железобетонный купол предназначен для защиты реактора в случае гипотетической чрезвычайной ситуации. Внутренняя герметичная оболочка не даст радиации в случае утечки распространиться за пределы здания. Внешняя же оболочка предназначена для защиты реактора от внешних воздействий. АЭС сможет выдержать ураганы, землетрясения, наводнения, внешние взрывы, падение самолета. К слову, в нашем институте разработаны предложения по повышению противоаварийной устойчивости и безопасности радиационных объектов, ядерных установок, объектов атомной энергетики. Они используются при строительстве станции. Кроме того, сформулированы предложения по повышению экономической эффективности эксплуатации АЭС.

Если говорить об особенностях, то к ним можно отнести применение суперкомпьютерных технологий. Они помогают эффективно моделировать и анализировать процессы, происходящие на АЭС. Для этого в институте используется суперкомпьютер «СКИФ К–500». Он позволяет решать комплекс задач по научному сопровождению строительства АЭС, в том числе по созданию и внедрению инноваций, направленных на повышение ядерной, радиационной и экологической безопасности. Ресурсы «СКИФ» можно будет применять для разработки методов контроля качества оборудования на АЭС, совершенствования технологий обращений с радиоактивными отходами, анализа и моделирования процессов использования оборудования. Важно, что суперкомпьютер объединен с суперкомпьютерными центрами Национальной академии наук и Белгосуниверситета. Помимо этого, белорусская суперкомпьютерная сеть интегрирована в европейскую. Это открывает дополнительные возможности в сфере подготовки кадров и научного обеспечения проекта. Множество задач мы будем решать сообща.

— До пуска станции еще несколько лет, но многих уже волнует, как будет обеспечиваться безопасность ядерных отходов?

— В нашей стране утверждена стратегия обращения с радиоактивными отходами, согласно которой предусматривается обеспечение приемлемого уровня защищенности персонала АЭС, населения и окружающей среды от радиационного воздействия. В стратегии прописано, что в течение срока эксплуатации атомной электростанции (60 лет) прогнозируется образование 9360 куб. м твердых радиоактивных отходов (РАО) различных категорий и 60 куб. м высокоактивных РАО. Планируется, что радиоактивные отходы будут храниться на атомной станции лишь в течение определенного периода — 10 лет. При этом необходимо решать вопрос сооружения пункта захоронения РАО. Вопрос сейчас прорабатывается, изучаются наиболее приемлемые площадки. В планах — сооружение до 2028 года первой очереди такого пункта захоронения РАО для размещения отходов, образовавшихся на атомной электростанции за 10 лет эксплуатации. Наш институт создал модели и численные методы распределения сроков службы защитных барьеров для пунктов захоронения/хранения РАО. Мы также разработали механизм определения характеристик процессов, происходящих в окружающей среде, и метод визуализации оперативной обстановки в районе АЭС. Это карта оперативной обстановки зоны станции в радиусе 30 км.

— А с экономической и хозяйственной точек зрения насколько выгодна АЭС?

— При запуске на полную мощность она будет обеспечивать примерно 46% потребности в электроэнергии.

— С запуском атомной электростанции вырастет спрос на квалифицированные кадры. Не будет ли в них дефицита?

— В Беларуси создана программа подготовки специалистов в области атомной энергетики, ее реализация возложена на Министерство образования. Не остаемся в стороне и мы. В институте образован филиал кафедры ядерной физики физического факультета Белорусского госуниверситета. Создан современный учебный класс. Запущен аналитический тренажер. Благодаря современной технике будущие сотрудники атомной станции могут знакомиться с ее основными элементами и принципами работы. С помощью специальных программ тренажер моделирует основные процессы на АЭС. Молодые люди получают возможность виртуально открывать станцию и контролировать ее работу, а также выполнять определенные задания.

Как я уже говорил, в нашем институте развернут вычислительный центр на базе суперкомпьютера. Есть класс физической защиты со стендами, имитирующими основные элементы физической защиты от несанкционированного проникновения. В этом центре могут обучаться студенты старших курсов, проходить подготовку и переподготовку специалисты, которые будут работать на АЭС.

Владимир ЯКОВЛЕВ

Метки: N2 (1142) 12 января, Беларусь, энергетика