Выставка «Разные войны» возмутила парламентариев

Депутаты Сейма — член фракции консерваторов Жигимантас Павиленис и представитель Союза крестьян и зеленых Повилас Урбшис — потребовали закрыть выставку «Разные войны: национальные школьные учебники о Второй мировой войне», открытую в вильнюсской Ратуше.

Данная позиция литовских политиков вызвала возмущение координационного совета Гражданского форума ЕС-Россия и рабочей группы «Историческая память и просвещение».

В тексте совместного заявления двух организаций отмечается, что выставка была организована с целью продемонстрировать различия в описании и восприятии истории Второй мировой войны в современных школьных учебниках.

«Ни один из представленных учебников не претендует на отражение единственно верной точки зрения. Поэтому абсолютно некорректно звучит фраза: «В рамках выставки советские преступления не только не осуждаются, но оправдываются», как это указано в запросе Павилениса и Урбшиса», — говорится в тексте заявления организаций.

«Призывы закрыть выставку противоречат духу европейских ценностей, в частности, свободе слова. Нетерпимость к критическому мышлению, плюрализму мнений и другой точке зрения неприемлема для политиков в демократической стране», — констатируют авторы.

Выставка «Разные войны» — результат совместной работы представителей независимых организаций гражданского общества и историков из России, Германии, Италии, Литвы, Польши и Чехии. Представители органов власти не имеют к ней отношения. Авторы заявления напомнили, что экспозицию финансово поддержала Европейская комиссия.

Инф. «ЛК»

Метки: N12 (1152) 23 марта, Выставка «Разные войны», Жигимантас Павиленис, Повилас Урбшис, Ратуша