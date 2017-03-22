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Выставка «Разные войны» возмутила парламентариев

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 23, 0:02   |   Комментариев: 0

Депутаты Сейма — член фракции консерваторов Жигимантас Павиленис и представитель Союза крестьян и зеленых Повилас Урбшис — потребовали закрыть выставку «Разные войны: национальные школьные учебники о Второй мировой войне», открытую в вильнюсской Ратуше.

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Данная позиция литовских политиков вызвала возмущение координационного совета Гражданского форума ЕС-Россия и рабочей группы «Историческая память и просвещение».

В тексте совместного заявления двух организаций отмечается, что выставка была организована с целью продемонстрировать различия в описании и восприятии истории Второй мировой войны в современных школьных учебниках.

«Ни один из представленных учебников не претендует на отражение единственно верной точки зрения. Поэтому абсолютно некорректно звучит фраза: «В рамках выставки советские преступления не только не осуждаются, но оправдываются», как это указано в запросе Павилениса и Урбшиса», — говорится в тексте заявления организаций.

«Призывы закрыть выставку противоречат духу европейских ценностей, в частности, свободе слова. Нетерпимость к критическому мышлению, плюрализму мнений и другой точке зрения неприемлема для политиков в демократической стране», — констатируют авторы.

Выставка «Разные войны» — результат совместной работы представителей независимых организаций гражданского общества и историков из России, Германии, Италии, Литвы, Польши и Чехии. Представители органов власти не имеют к ней отношения. Авторы заявления напомнили, что экспозицию финансово поддержала Европейская комиссия.

Инф. «ЛК»

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