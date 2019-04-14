Выставка живописи Юрия Григоровича «Код цвета»

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В художественной галерее «Фойе» в Тракайском дворце культуры 12 апреля в 18.00 будет представлена выставка живописи видного деятеля искусства, кинохудожника Юрия Григоровича «Код цвета».

Когда в жизни Юрий меняет кино на картины, то он не ограничивается одним жанром, а пробует и пейзаж, и портрет, и абстрактные картины, охотно экспериментирует в области художественной техники.

«Если я начну себя ограничивать, то, думаю, как художник умру…, – говорит о себе автор работ. Работа красками – это трансформация моего «я», которую передаю зрителю на холсте. Живопись – это мой язык, код, которым я зашифровываю свой опыт и чувства. Это волшебный и магический акт. Я создаю то, что кроется у меня внутри, независимо от того, темно там или светло. Я стараюсь совершенствоваться, тянуться к свету. Особое состояние, заставляющее меня творить, напоминает переполненную чашу, через края которой льется свет моей души. Невозможно удержать этот поток… если чаша пустая, то нельзя творить гармонично. Искусство без гармонии – это грязь. Лучше такое искусство никому не показывать, сжигать, если оно неожиданно прорывается на поверхность. Такое «искусство» выливается из перевернутой чаши, оно не наполняет тебя, а только отнимает что-то. Мгновение, перед тем как начать писать новую картину, – наверное, самое счастливое и самое мучительное, как первый мазок. Мазок, как и его структура, очень интересен. Истинный мазок создает жизнь. Однако картина, пропахшая потом, мало кого заинтересует. Самое трудное в живописи – своевременно остановиться. Смысл картины – колорит, основные акценты – стараюсь написать без отрыва от работы. Если не успеваю, то творческий подъем пытаюсь сохранять в себе как можно дольше. Наше настроение каждый день иное. Оно меняется даже в течение дня поэтому самое важное — это внутреннее состояние художника. Углубляешься в него и вновь переходишь в творческий транс, свой внутренний мир, который тут же параллельно существует».

Он родился в Казахстане, учился на Украине, в Дагестане, в Москве. Григорович выставлялся в Лондоне, Торонто, Риге, в Вильнюсе. Его картины находятся в частных собраниях по всему миру: от США до Марокко, в большинстве стран Скандинавии, во Франции, Германии и, конечно, в России, Беларуси, на Украине.

Не менее известен Ю. Григорович, выпускник ВГИКа, как исключительно талантливый и высокопрофессиональный кино художник. Его работы удостоены престижных мировых премий. Он работал с лучшими литовскими, российскими и западными режиссерами.

Кинорежиссер и продюсер Аудрюс Юзенас так отзывается о таланте Юрия: «Трудно отделаться от воздействия и магии созданных им картин. Они в контексте современного изобразительного искусства отличаются огромной убедительностью и жизненной энергией, исключительной композицией, светом и гармонией. Чувствуешь, что в них пульсирует вся наша маленькая вселенная, в которой хорошо и уютно жить, где каждый мастерский мазок кисти художника раскрывает таинственные уголки этой вселенной и ее дали, божественные эмансипации, моргание света и проявляющиеся в нем мистические фигуры, неожиданные цветовые сочетания и выразительные детали. Вряд ли мы найдем много художников такого уровня в современном изобразительном искусстве, которые могут так убедительно передавать сущность жизни в природе, скрытую и невидимую глазом повседневную жизнь вещей, завораживающую видевших уже все в жизни экспертов, деятелей изобразительного искусства и коллекционеров».

«Юра – бесконечно талантливый человек. Эта характеристика вбирает в себя все. Талант обычно не входит в рамки определенной формулы, талант, как бы мы ни говорили, это всегда что-то необыкновенно большее», – считает режиссер Аудрюс Стонис.

На выставке живописи Юрия Григоровича будут представлены пейзажи, картины из цикла «Ангелы» и абстрактные композиции. Выставка будет открыта до 12 июня.