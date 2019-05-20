Выступление праздничного Патриаршего хора Даниловского монастыря

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Выступления выдающегося праздничного Патриаршего хора Даниловского монастыря — это пиршество духа и великой красоты музыки и песнопений, огромный подарок для поклонников музыки.

Помимо прекрасных и разнообразных выступлений в костеле Св. Котрины: 4 октября в 19.00, 5 октября в 15.00 и 6 октября в 18.00 в Каунасской филармонии, состоится еще одно необыкновенное выступление хора.

5 октября в 19.00 на сцене White Piano Hall (ул. Кедайню, 8) состоится вечерний концерт. Хор выступит с особой программой, состоящей из старинных русских песнопений и народных украинских и грузинских песен, которые хор обычно исполняет только в узком кругу, по особым случаям. Поэтому те, кто планирует посетить концерты в костеле Св. Котрины и Каунасской филармонии, могут запланировать посещение и этого концерта, ибо все выступления будут отличаться друг от друга.

Это огромное событие в культурной жизни нашей страны, ведь артисты подобного масштаба и значения выступают у нас крайне редко. И поэтому, учитывая значимость концерта, а также ограниченность мест в зале, рекомендуем позаботиться о билетах заранее.

В репертуаре хора – песнопения Великих и двунадесятых праздников, части Всенощного бдения и Божественной Литургии, песнопения Великого Поста, Рождества Христова и Святой Пасхи, канты, колядки, духовные стихи, исторические песни и гимны, а также романсы, вальсы, народные песни и песни современных авторов, русская и зарубежная классическая музыка.

Билеты на особый концерт мужского хора Московского Данилова монастыря в Вильнюсе 5 октября 2019 в 19.00 на сцене White PIano Hall (ул. Кедайню, 8) продаются во всех кассах Bilietai.lt

Любая информация по билетным заказам, по сотрудничеству – по телефону: +370 671 76502; +370 647 40255.