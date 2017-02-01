Выучился за госсчет – отработай по распределению

Глава кабинета министров Саулюс Сквярнялис говорит, что было бы неплохо ввести распределение выпускников вузов, которые учились за государственный счет. Однако в демократическом обществе такое трудно себе представить, а значит, самоуправления должны стараться завлечь молодых специалистов различными льготами, пособиями и другими видами поощрения.

Идею премьера поддерживает министр образования и науки Юргита Пятраускене. Она советует решить проблему нехватки специалистов в районах, обязуя студентов, получающих бесплатное образование, работать по распределению.

Обязательное распределение после университетов изначально предложила Ассоциация самоуправлений Литвы.

Мэр Акмянского района Виталюс Митрофановас заявил, что в регионах ощущается нехватка врачей, архитекторов, экономистов, инженеров и учителей.

Митрофанов предложил, чтобы студенты, которые получают образование за государственные деньги, направлялись в регионы на три года, при этом сохраняя возможность вернуть деньги государству и выбрать место работы самим.

Идеи, предложенные Ассоциацией самоуправлений, были одобрены и министром внутренних дел Эймутисом Мисюнасом.

Еврокомиссар от Литвы Витянис Повилас Андрюкайтис согласен с тем, что для медиков, получивших высшее образование за государственный счет, должна быть введена обязанность отработать после вуза в регионах.

«Я убежден, что поступающим с самого первого курса должны быть предложены контракты, что если ты обучаешься на средства всех налогоплательщиков, то налогоплательщики вправе знать, что и в Рокишкисе, и в Нямунеле Радвилишкисе, и в Виштитисе иногда нужны доктора, не так ли? « – сказал на прошлой член Еврокомиссии в Вильнюсе.

Идею контрактов для студентов медицинских факультетов некоторое время назад выдвигал и сам Андрюкайтис, когда работал министром здравоохранения в 2012 – 2014 годах.

Инф. «ЛК»

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