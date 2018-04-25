Вывод войск из Сирии начнется в ближайшие недели

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Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Джо Вотел сообщил, что вывод американских войск из Сирии будет начат в ближайшие недели. При этом он подчеркнул, что точный график вывода зависит от событий в Сирии.

«Что касается вывода войск – все происходит так, как мы бы и хотели. Выводить людей проще, чем военное оборудование. Так что первым делом мы вывозим то оборудование, которое нам уже не понадобится», — сказал он.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков потребовал от США полного вывода войск из Сирии. «Мы настаиваем на необходимости США выполнить то, что они обещали, а именно ликвидировать там свое военное присутствие», — сказал он.

Решение о выводе войск из Сирии, принятое президентом США Дональдом Трампом в декабре 2018 года, вызвало недовольство американских союзников на Ближнем Востоке, в первую очередь – курдов. Оно также стало одной из причин отставки министра обороны Джеймса Мэттиса.

NEWSru.co.il