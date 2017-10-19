Выходец из СССР попал в “десятку” самых влиятельных биологов мира

Молекулярный биолог российского происхождения Евгений Кунин попал в список десяти самых влиятельных ученых в сфере наук о жизни по версии системы искусственного интеллекта Semantic Scholar. Первое место программа отдала американскому математику и генетику Эрику Ландеру, сообщает новостная служба журнала Science.

Ландер возглавляет Институт Броуда при Массачусетском технологическом институте (MIT) в США. Кунин занимает пост ведущего научного сотрудника американского Национального центра биотехнологической информации Национальных институтов здоровья США.

Помимо них, в топ-10 влиятельных биологов мира вошли невролог Карл Фристон из Университетского колледжа Лондона (2-е место), его коллега по колледжу Раймонд Долан (3), японский ученый-иммунолог Сидзуо Акира из Университета Осаки (4), директор по научным исследованиям компании Calico, американский ученый-биолог Дэвид Ботштейн (5), сотрудник американской фармацевтической компании Pfizer Деннис Смит (6), а также профессор Гарвардской медицинской школы эпидемиолог Уолтер Уиллетт (8), генетик Рудольф Яниш из MIT (9) и американский онколог Берт Фогельштейн из Университета Джонса Хопкинса (10 место).

Евгений Кунин родился в 1956 году в Москве в семье ученых. В 1978 году закончил кафедру вирусологии биофака МГУ. Там же в 1983 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата биологических наук. Несколько лет работал в Москве – в Институте полиомиелита и Институте микробиологии. С 1991 года работает в США. В 2016 году Кунин был избран в Национальную академию наук.

Кунин считается одним из главных специалистов и основателей эволюционной геномики – особой области науки, занимающейся изучением эволюции живых существ на уровне отдельных генов. Помимо этого, Евгений является автором нескольких научно-популярных книг и лекций, в которых он рассказывает доступным языком о том, как могла зародиться жизнь на Земле и какую роль в этом играл случай, отмечает РИА “Новости”.

В 2011 году журнал Forbes включил Кунина в список россиян, “завоевавших мир”: интегрировавшихся в мировое сообщество и добившихся успеха за пределами России.

NEWSru.com

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