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Выходные в Литве будут теплыми и без осадков

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 26, 17:00   |   Комментариев: 0

Выходные в Литве будут теплыми и без осадков, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.

В ночь на субботу ожидается плюс 5–10 градусов, днем воздух прогреется до плюс 16-21 градуса. Будет малооблачно, без дождя. В воскресенье тоже без осадков, ночью будет плюс 9-14 градусов, днем – плюс 22–27 градусов. На побережье будет немного прохладнее – плюс 18–20 градусов.

В начале следующей недели сохранится теплая погода, температура воздуха в понедельник прогнозируется плюс 21–24 градуса, только на побережье будет прохладнее. Почти повсеместно пройдут небольшие дожди.

BNS

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