Выходные в Литве начнутся с осадков, погода улучшится в воскресенье

Выходные в Литве начнутся с осадков, улучшение погоды синоптики обещают в воскресенье.

В ночь на субботу почти повсеместно ожидаются дожди, мокрый снег, местами дождь при холоде, гололедица. Температура воздуха будет от минус 4 градусов до одного градуса тепла, на побережье – до плюс 3 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, почти повсеместно осадки – дождь, мокрый снег. Температура воздуха будет плюс 2-7 градусов.

В ночь на субботу местами ожидаются небольшие осадки. Температура ночью будет от минус 3 градусов до плюс 2 градусов, днем – плюс 4–9 градусов, преимущественно будет облачно, но без осадков.

BNS

Метки: Литва, Погода