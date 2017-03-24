  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.03.25 Текущий номер: N11 (1151) 16 марта
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Выходные в Литве начнутся с осадков, погода улучшится в воскресенье

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 24, 18:00   |   Комментариев: 0

Выходные в Литве начнутся с осадков, улучшение погоды синоптики обещают в воскресенье.

В ночь на субботу почти повсеместно ожидаются дожди, мокрый снег, местами дождь при холоде, гололедица. Температура воздуха будет от минус 4 градусов до одного градуса тепла, на побережье – до плюс 3 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, почти повсеместно осадки – дождь, мокрый снег. Температура воздуха будет плюс 2-7 градусов.

В ночь на субботу местами ожидаются небольшие осадки. Температура ночью будет от минус 3 градусов до плюс 2 градусов, днем – плюс 4–9 градусов, преимущественно будет облачно, но без осадков.

BNS

Метки:  ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿