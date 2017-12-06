Выявлено более 300 нарушений ловли лосося

Министерство окружающей среды выявило более трехсот нарушений во время почти двухмесячной экологической акции «Лосось».

Кампания проходила с 1 сентября по 20 ноября. В это время велся усиленный мониторинг использования рыбных запасов в республике. Особое внимание уделили защите лососевых рыб, их миграционных путей и мест нереста.

За весь период акции было сделано 423 рейда и выявлено 355 нарушений, связанных с незаконным использованием рыбных ресурсов. Чаще всего нарушали правила рыбной ловли в Клайпедском районе. Были изъяты шесть лодок, несколько сот профессиональных и любительских рыболовных снастей.

В Литве наиболее активно ловят лосося с середины сентября до середины октября. В этом году Министерство окружающей среды постановило, что весь лосось и таймень, выловленные с 1 по 15 октября, должны быть отпущены обратно в реки.

За незаконный вылов лосося или тайменя введен штраф в размере от 250 до 550 евро и конфискация рыболовных снастей. Кроме того, нарушитель должен компенсировать ущерб природе.

Лосось – одна из самых ценных рыб в литовских реках и Балтийском море. В XX веке его популяция в Литве значительно сократились, а в 1980-х годах он был занесен в Красную книгу.

Лососевые размножаются только в проточных пресных водах, поэтому ежегодно поднимаются из моря в реки на нерест. Часто эти рыбы проплывают до нескольких сотен километров.

Инф. “ЛК”.

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