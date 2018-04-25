Выявлено еще больше случаев вранья в школах вождения

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Некоторые школы вождения, рекламировавшие свои услуги как самые хорошие или самые дешевые, вводили в заблуждение людей, утверждает Совет по конкуренции. После проведенного им расследования рекламы были изменены или их больше не распространяется.

После проверки рекламы 22 школ вождения у экспертов совета вызвали подозрения рекламы 9 школ, которые могли вводить людей в заблуждение.

По словам членов совета, фразы «лучшая школа вождения», «самые дешевые курсы вождения» должны быть обоснованными. Например, школа, использовавшая последнее утверждение, должна была доказать, что услуга оказывается по самой низкой цене. Однако и эта и другие школы не обосновали приведенную ими подобную информацию. Кроме того, они не могли обосновать и расценки на обучение, которые публикуются рядом с зачеркнутыми прежними расценками.

По словам экспертов совета, потребители понимают, что учеба, которая раньше стоила дороже, сейчас подешевела и на этом можно сэкономить, однако школы этого не обосновали или указали, что цены применялись давно и в течение короткого срока – два или три дня. Кроме того, некоторые школы иногда рекламируют курсы, которые они не имеют права проводить.

За нарушения Закона о рекламе может грозить штраф в размере от 289 евро до 8,7 тыс. евро, а за такое же нарушение, допущенное в течение одного года, штраф в размере до 34,8 тыс. евро.

В конце декабря Совет по конкуренции установил картельное соглашение 26 школ вождения в Вильнюсе, Каунасе и Юрбаркасе, когда работники школ договариваются о повышении цен на обучение. Школам назначены штрафы в размере от 1,5 тыс. евро до 129,3 тыс. евро, всего 574,4 тыс. евро.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ