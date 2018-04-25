Взгляд на 2018 год

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Закончился 2018 год. Год был интересный, хотя и сложный. Надеюсь, что и в новом году нам не придется скучать…

Некоторые впечатления и акценты: после интенсивных дискуссий с правительством и в Сейме были приняты законы о реорганизации налогов и пенсий. Главное – это объединение налогов и отделение пенсий второй ступени от «Содры». По предложенному правительством уменьшению размера налогов нам удалось найти нелегкие компромиссные решения. Мне, надеюсь, и кому-то еще важно, что на этот раз нам удалось защитить «Содру», потому что ее доходы в связи с изменениями налоговых тарифов не уменьшатся. Ее и так более десяти лет угнетали в финансовом отношении. Долг «Содры» и уплата процентов, ликвидированы с начала 2018 года, а с начала 2019 года ее не будут истощать выплаты в пенсионные фонды. Накопительный финансовый резерв позволит обеспечить надлежащий рост пенсий и восстановить репутацию всей системы. Перестройка пенсий второй ступени тоже не без компромиссов. В части выплаты пенсий осталось работы и на 2019 год.

Парламентское расследование причин кризиса в Литве продолжается, несмотря на начавшиеся осенью попытки дискредитировать и игнорировать это расследование. Возможно, это происходит потому, что два «героя» исследования решили участвовать в президентских выборах? Спасибо тем, кто предлагает свою помощь и посылает информацию. Хотя я интересуюсь этой темой уже более десяти лет, выяснились новые и интересные обстоятельства и детали. Мы ждем ответов и от президента Дали Грибаускайте. Вопросы ей отправлены несколько дней назад. Скучно не будет, потому что о выводах и рекомендациях мы, по всей вероятности, будем дискутировать и утверждать их в контексте компании выборов президента. Выборы никогда не кончаются, что поделаешь. И впредь я буду говорить о банках и их роли в экономике и в возникновении кризиса. О шведских банках, о новом Revolut и всех других. Также и о Банке Литвы.

После нескольких лет работы наконец-то летом на литовском языке была выпущена книга одного из лучших и самых смелых экономистов мира Нуриэля Рубини «Экономика кризисов». В ней приводятся не только теория и история экономических кризисов, подробный анализ последнего глобального кризиса, но и рекомендации, что делать, чтобы кризис не повторился. Издание этой книги — мой ответ тем, кто обвиняет меня в том, что исследованием кризиса я якобы хочу расправиться с политическими оппонентами. И что пытаюсь мстить одному из кандидатов в президенты, который более десяти лет назад не принял меня на работу в банке.

Благодарен ему за тогдашнее решение, потому что в противном случае вряд ли я занимался бы сейчас тем, что гораздо сложнее и интереснее. А то, что кто-то, сделавший доступной эту информацию, нарушил кодекс персональной политики банка SEB, это, безусловно, незначительная мелочь.

Весной стало ясно, что в преддверии выборов в Сейм Габриэлюс Ландсбергис и некоторые его коллеги по партии побывали в концерне MG Baltic с просьбой о помощи. В концерне, без которого «не происходят политические процессы и у которого есть рычаги, определяющие решения в правительстве». Уж очень похоже на коррупционные отношения, которые, кажется, продолжаются до сих пор. И что? Ничего! Потому, что люди, носящие эту фамилию, и вся их партия – «неприкасаемые».

В марте смелые девушки публично заявили, что еще один член этой партии Миколас Маяускас несколько лет назад недостойно вел себя со школьницами. Став членом Сейма, он нагло осмелился быть кандидатом и стал председателем комиссии по превенции насилия (в том числе и сексуального). Мало того, поддержанный фракцией, он нагло заявил на девушек в прокуратуру, которая начала досудебное расследование. Это значит, что член Сейма злоупотреблял своим положением, что сила всей партии и правовых институций была использована против рядовых граждан страны. И что? Ничего! Ведь партия – «неприкасаемая». А в Сейме не хватает стандартов морального интеллекта и применяются двойные стандарты.

Особый привет от пострадавших девушек Довиле Шакалене и Аушрине Армонайте, которые активно напали на старого грешника Кястутиса Пукаса, но «по-дружески» умолчали о грехах молодого и привлекательного Миколаса. Спасибо тем, кто поддержал инициативу обвинения. Надеюсь, она будет продолжаться и в 2019 году.

Руководитель партии «неприкасаемых» и еще почти 30 членов Сейма, дословно и постранично скопировавшие тенденциозные и благоприятные для них оценки и выводы адвокатов пенсионного бизнеса об изменениях пенсионной системы второй ступени, летом обратились в Конституционный суд, возбудив в нем невиданный доселе конфликт интересов. Так они старались приостановить всю перестройку пенсионной системы и в то же время защитить прибыль пенсионных фондов, чтобы она и впредь финансировалась за счет денег нынешних пенсионеров. Денег, которые, как вскоре выяснилось, были бы инвестированы в инфраструктуру семейного бизнеса олигарха просвещения Габриэлюса Ландсбергиса. Кандидат на пост президента от этой же партии Ингрида Шимоните в этом суде была готова достойно и профессионально представлять интересы председателя партии, а также бывшего рабочего места другого кандидата в президенты и всего финансового сектора. Жаль, что суд отбросил эти скопированные претензии, а так бы мы там как следует подискутировали. Возможно, будут еще такие случаи. Кто может знать.

О пенсионной системе неожиданно довелось дискутировать с Витаутасом Ландсбергисом, патриархом национальной пропаганды. А Габриэлюс, испугавшись публичных дискуссий о пенсиях и просветительском бизнесе, а также конфликтах интересов, но опираясь на «надежные» источники, «засекреченные» до сих пор, всему народу и миру сообщил, что я якобы угрожал судьям Конституционного суда. То есть он обвинил меня в совершении преступления. И что? Да как всегда — ничего. Не важно, что председатель Конституционного суда в тот же день отверг факт какого-либо давления на суд, не говоря уже об угрозе в адрес судей. Ведь автор обвинения и субъект конфликтов интересов, связанный как с пенсиями, так и с просветительским промыслом, основной «неприкасаемый» Литвы. А такие, как известно, не очень интересуют MG Baltiс и другие «объективные» средства массовой информации. Значительно удобнее без устали исследовать Рамунаса Карбаускиса, Найсяй и удобрения. Может быть, в ходе этих исследований в национальную политику вернется хорошо знакомый и прогнозируемый Виктор Успасских со всей политикой откатов. Будет тогда с кем «неприкасаемым» создать коалицию и править Литвой. Если не в этом, то, возможно, в будущем году.

Так интересных, творческих и ответственных работ и решений в новом году!

Стасис ЯКЕЛЮНАС, член Сейма