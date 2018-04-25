Взрослые дети

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В Литве, как и в странах Южной Европы, выросшие дети все чаще остаются жить с родителями. Это показало новейшее исследование, охватившее жителей от 18 до 35 лет.

Оно выявило, что больше всего молодых людей, остающихся жить с родителями, — в Литве, Латвии и Польше. Ранее такая традиция считалась особенностью Италии, Испании и Португалии.

Социологи Университета имени Витаутаса Великого, которые участвовали в международном проекте, объясняют ситуацию тем, что в Литве дорогое съемное жилье, невыгодные условия банковских кредитов на квартиру, сложно найти высокооплачиваемую работу.

Цены на жилье в последние годы росли в нашей стране быстрее, чем в большинстве стран ЕС.

Информация «ЛК», BNS