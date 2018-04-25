Взрыв на шахте в Чехии

🔊 Воспроизвести

Вечером в четверг, 20 декабря, на шахте ČSM-север в районе чешского города Карвина произошел взрыв метана. По состоянию на утро пятницы, власти Чехии подтверждают гибель 13 человек, еще 10 шахтеров были травмированы.

Как пишет агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании OKD, которой принадлежит шахта, 11 погибших и большинство пострадавших являются гражданами Польши. Всего в месте взрыва работали 23 шахтера, из них только двое являются гражданами Чехии.

На момент публикации данного сообщениях, в больницах оставались трое пострадавших шахтеров, состояние одного из них критическое.

Взрыв метана произошел на глубине 880 м. Подземные работы были прекращены, проведена немедленная эвакуация всех шахтеров. Спасатели проводят разбор завалов, под которыми могут находиться люди.

Причины аварии на шахте пока не сообщаются. На место трагедии уже вылетели премьер-министры Чехии Андрей Бабиш и Польши Матеуш Моравецкий.

korrespondent.net