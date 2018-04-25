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Взрыв прогремел на военном заводе вблизи британского Солсбери. «Новичок» ни при чем

Один человек погиб, еще один получил серьезные ранения при взрыве на военном предприятии вблизи британского города Солсбери. Инцидент произошел вечером в пятницу, 10 августа, на заводе Chemring Countermeasures по производству сигнальных ракет, сообщается в Twitter компании Chemring Group.

Помещения были немедленно эвакуированы, компания начала расследование причин произошедшего. После взрыва начался пожар, в тушении которого участвовало шесть расчетов. По данным ВВС, погиб 29-летний мужчина, 26-летний пострадавший госпитализирован в стабильно тяжелом состоянии.

В полиции графства Уилтшир заверили, что жизни людей в районе инцидента ничто не угрожает, передает The Guardian. Производственный процесс на заводе приостановлен до дальнейшего распоряжения.

Предприятие, на котором произошел взрыв, находится в пяти милях от научной лаборатории Портон-Даун, где производят химические и биологические агенты для разработки методов защиты от них. Лаборатория также занимается расследованием случаев отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Солсбери и Эймсбери, ответственность за которые Великобритания возлагает на Россию.

Российская сторона в свою очередь неоднократно требовала раскрыть информацию о ведущихся на базе Портон-Даун исследованиях и о производстве боевых отравляющих веществ, не исключая, что оттуда могла произойти утечка.

Телеканал Sky News со ссылкой на полицию сообщает, что взрыв на заводе не имеет отношения к отравлениям.

В 2017 году МИД Сирии обвинил подразделение Chemring Group, частную компанию Chemring Defence UK, в производстве химического оружия. Об этом писал «Коммерсант». В сирийском ведомстве заявили, что британское и американское происхождение имеют отравляющие вещества, найденные правительственными силами на отбитых у террористов складах с оружием.

Эту тему с готовностью подхватил и российский МИД. В Chemring Defence тогда отвергли все обвинения, заявив, что корпорация Chemring Group, будучи частным предприятием, экспортирует продукцию лишь на основании выданных правительством лицензий, жестко регулирующих поставки.

NEWSru.com

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