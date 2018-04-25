Взрыв прогремел на военном заводе вблизи британского Солсбери. «Новичок» ни при чем

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Один человек погиб, еще один получил серьезные ранения при взрыве на военном предприятии вблизи британского города Солсбери. Инцидент произошел вечером в пятницу, 10 августа, на заводе Chemring Countermeasures по производству сигнальных ракет, сообщается в Twitter компании Chemring Group.

Помещения были немедленно эвакуированы, компания начала расследование причин произошедшего. После взрыва начался пожар, в тушении которого участвовало шесть расчетов. По данным ВВС , погиб 29-летний мужчина, 26-летний пострадавший госпитализирован в стабильно тяжелом состоянии.

В полиции графства Уилтшир заверили, что жизни людей в районе инцидента ничто не угрожает, передает The Guardian . Производственный процесс на заводе приостановлен до дальнейшего распоряжения.

Предприятие, на котором произошел взрыв, находится в пяти милях от научной лаборатории Портон-Даун, где производят химические и биологические агенты для разработки методов защиты от них. Лаборатория также занимается расследованием случаев отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Солсбери и Эймсбери , ответственность за которые Великобритания возлагает на Россию.

Российская сторона в свою очередь неоднократно требовала раскрыть информацию о ведущихся на базе Портон-Даун исследованиях и о производстве боевых отравляющих веществ, не исключая, что оттуда могла произойти утечка.

Телеканал Sky News со ссылкой на полицию сообщает, что взрыв на заводе не имеет отношения к отравлениям.

В 2017 году МИД Сирии обвинил подразделение Chemring Group, частную компанию Chemring Defence UK, в производстве химического оружия. Об этом писал «Коммерсант» . В сирийском ведомстве заявили, что британское и американское происхождение имеют отравляющие вещества, найденные правительственными силами на отбитых у террористов складах с оружием.

Эту тему с готовностью подхватил и российский МИД. В Chemring Defence тогда отвергли все обвинения, заявив, что корпорация Chemring Group, будучи частным предприятием, экспортирует продукцию лишь на основании выданных правительством лицензий, жестко регулирующих поставки.

NEWSru.com