Взрыв в Париже: появилась информация о погибших

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Сильный взрыв произошел в субботу утром после пожара в булочной в центре Парижа. Инцидент случился на улице Тревизо в девятом округе, где находятся Парижская опера и знаменитые магазины на бульваре Осман. От места происшествия также можно пешком дойти до Лувра.

Le Figaro со ссылкой на данные прокурора сообщает о двух погибших пожарных. Ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщал о четырех погибших — двух пожарных и двух гражданских.

По последним данным, пострадало не менее 47 человек. Основной версией взрыва пока что называется утечка газа.

Зданию нанесен значительный ущерб. Практически весь первый этаж выгорел, выбиты стекла и ставни, в квартирах сорвало двери с петель. Кроме того, взрыв уничтожил несколько автомобилей, припаркованных перед домом.

Жители соседних улиц рассказывают, что ощущали подземные толчки и приняли их за землетрясение. Некоторые были эвакуированы с помощью пожарных лестниц.

На место прибыли министр внутренних дел Кристоф Кастанер, премьер-министр Франции Эдуар Филипп и мэр Парижа Анн Идальго.



«В результате трагического взрыва погибли четыре человека: двое пожарных и двое гражданских лиц. 10 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них – пожарный… В относительно тяжелом состоянии находятся 37 человек «, – сказал министр, который уже дважды за сегодня посетил место взрыва.

Он отметил действия пожарных, которые «смогли спасти своих товарищей, в течение полутора часов находившихся под завалами». При этом спасатели очень рисковали собственной жизнью.

В свою очередь прокуратура Парижа опровергла информацию Кастанера, заявив о двух погибших. При этом данные о количестве пострадавших оказались идентичными.

Всем эвакуированным жителям квартала предоставлено временное жилье. Ожидается, что работы на месте взрыва будут продолжаться в течение суток.

NEWSru.com

Photo by frphoto1 on Foter.com / CC BY-SA