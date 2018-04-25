Взрыва на борту самолета, при крушении которого погиб Качиньский, не было

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Высказанная польской стороной версия о взрыве на борту самолета Ту-154М под Смоленском в апреле 2010 года, когда погибли президент Польши Лех Качиньский и другие члены руководства страны, не нашла подтверждения в ходе проверки Следственным комитетом России.

Версию о взрыве проверяли в числе первоочередных, сообщается на сайте ведомства. Ее подтверждения не нашли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по итогам проведения собственного расследования. «Поэтому проведение дополнительного осмотра фрагментов самолета — это исключительное пожелание польской стороны, которое мы готовы выполнить в рамках тесного сотрудничества при расследовании этого уголовного дела», — отмечают в СК.

У российского следствия не осталось вопросов относительно причин произошедшего, подчеркивают в ведомстве. По его данным, к трагедии привела совокупность факторов. Это и непринятие командиром экипажа своевременных действий по уходу на запасной аэродром при плохих метеоусловиях на аэродроме в Смоленске, и ошибочные действия экипажа в условиях снижения вне видимости наземных ориентиров, продолжение захода на посадку, а также отсутствие должной реакции и требуемых действий при неоднократном срабатывании системы раннего предупреждения приближения земли. Все иные версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены.

В СК отмечают, что польские коллеги уже 11 раз приезжали в России для работы с вещественными доказательствами и осматривали как место крушения самолета, так и его фрагменты. Сейчас поляки послали новый запрос об оказании правовой помощи. Поэтому с 3 по 7 сентября 2018 года в их присутствии будет проведен дополнительный осмотр агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета, хранящихся в Смоленске.

Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, включая президента Польши, которые летели на траурные мероприятия в Катыни. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Расследование вели российская и польская стороны.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал итоговый отчет о результатах технического расследования, в котором причиной крушения самолета было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром в сложных погодных условиях. Тогда же польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам.

Однако партия брата погибшего президента Ярослава Качиньского «Закон и справедливость» после прихода к власти в октябре 2015 года сформировала новую комиссию по расследованию катастрофы.

Глава польской технической комиссии, расследующей причины крушения, Антоний Мацеревич в апреле 2018 года заявил, что причиной катастрофы стал взрыв на борту лайнера, произошедший еще до его столкновения с землей.

NEWSru.com