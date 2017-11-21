Взявшего у Путина интервью ведущего CBS отстранили от эфира из-за обвинений в домогательствах

Телекомпания CBS в понедельник, 20 ноября, отстранила от эфира ведущего Чарли Роуза в связи с появившейся в газете The Washington Post информацией, согласно которой несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.

“Чарли Роуз был немедленно отстранен, в то время как мы изучаем ситуацию”, – говорится в заявлении, которое приводится на сайте телеканала. “Эти обвинения чрезвычайно тревожны, и мы воспринимаем их очень серьезно”, – отметили в CBS.

По информации Reuters, в связи с обвинениями решение приостановить показы шоу Роуза приняли также телеканалы PBS и Bloomberg.

75-летний Роуз прокомментировал обвинения в своем Twitter. Ведущий принес извинения за неподобающее поведение и признал, что иногда проявлял “бесчувственность”. В то же время, как отмечает ТАСС, Роуз подчеркнул, что не верит в достоверность этих обвинений.

Ранее The Washington Post сообщила, что восемь женщин обвинили Роуза в сексуальных домогательствах. По ее данным, все они являлись сотрудницами или пытались получить место в его одноименном шоу. Возраст женщин на момент инцидентов, которые происходили в период с 1990-х по 2011 год, составлял от 21 до 37 лет.

Чарли Роуз с 2012 года является соведущим программы CBS This Morning и на протяжении уже почти 10 лет работает в должности корреспондента телешоу CBS 60 Minutes. Журнал Time в 2014 году назвал журналиста одним из 100 самых влиятельных людей.

В 2015 году Роуз взял обширное интервью у президента РФ Владимира Путина. В нем глава государства, в частности, рассказал, что будет выдвигаться на четвертый срок в зависимости от конкретной ситуации в стране, в мире и от его собственных настроений.

NEWSru.com

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