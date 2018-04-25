Взыскание долгов

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Правительство Литвы предложило установить конкретную плату за взыскание небольших долгов, которую смогут брать приставы за свою работу.

Такое предложение правительство внесло в поправки, предложенные президентом Далей Грибаускайте. Глава страны предлагает ограничить доходы приставов до 15% от суммы, которую они взыскивают. Однако правительство считает, что в результате деятельность приставов станет убыточной. По данным правительства, больше 60% всех денежных взысканий — это долги до 290 евро, если установить 15% максимум, то доходы приставов снизятся в 18 раз.

На данный момент за долг до 290 евро приставы берут сверху 80 евро, сказал ВNS пресс-секретарь Минюста Аудрюс Кутрявичюс. Правительство Литвы также предложило разрешить приставам продавать с аукционов не только заложенное движимое имущество, но и другое движимое и недвижимое имущество. Парламенту также предлагают обязать приставов предавать огласке декларацию имущества, вместо предоставления отчета о полученных доходах и понесенных расходах.

Президент в своем предложении также отметила, что пристав должен во всех случаях уведомлять человека о его долге. По действующим правилам, приставы не обязаны это делать, если долг не превышает 100 евро, что создает условия для намеренного затягивания дела и увеличения расходов. В новых требованиях вводится требование безупречной репутации приставов. Правительство Литвы также предложило поправки к закону о работе приставов. В соответствии с предложенными поправками, прерогатива в вопросе установки заработка пристава и расходов на взыскание должна остаться за государством.

Подготовлено литовскими СМИ