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«WC для архитекторов»: новый арт-проект в Литве

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 03 29, 0:02   |   Комментариев: 0

Дизайн-студия из Каунаса Gyva Grafika сумела превратить помещение заказчика в произведение искусства, использовав минимальный бюджет, рассказывает Boredpanda.

Фото Gyva Grafika

Ресторан Galeria Urbana в Каунасе заказал дизайнерам обновить интерьер туалета, не меняя при этом настенную плитку. Эту нелегкую задачу креативщики смогли решить, наклеив на старую плитку напечатанные на пленке уникальные фотографии.

В разных районах города были сфотографированы окна – с решетками, цветами на подоконниках, иногда с людьми, и получившиеся снимки были наклеены на старую плитку. Таким образом, получившаяся стена стала внешне напоминать многоквартирный дом, в каждом окошке которого идет своя жизнь.

Как рассказывали дизайнеры, все фотографии, где есть люди, были сделаны с их согласия.

В этом проекте дизайн-студия хотела привлечь внимание к оформлению городского пространства – в Литве нередко бывает, что в квартирах чистота и уют, а внешний вид фасадов оставляет желать лучшего. Поэтому креативщики решили гармонично объединить внешнее и внутреннее, а работа получила название «WC для архитекторов».

Результат – заказчик доволен, туалет ресторана превратился в арт-объект, который не хочется покидать, а дизайн-студия собирается наладить продажу плитки с наклеенными фото.

Инф. «ЛК»

Фото Gyva Grafika

Фото Gyva Grafika

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