Welcome туристас

Одна знакомая латышка с необычным именем Лига как–то делилась со мной желанием приехать в Беларусь — и на достопримечательности посмотреть, и конфет заодно купить. Казалось бы, до Латвии рукой подать, есть общая граница и никаких препятствий в этом плане возникать не должно. Но не тут–то было. «Визы стоят дороговато», — вздохнула Лига.

На тот момент мне показалось, что Лига что–то перепутала, однако, познакомившись в интернете с официальной информацией по этой теме, я убедилась: моя подруга была права. Если уж обращаться за визой, то наверняка за долгосрочной, а она своей стоимостью иностранцев может расстроить. В Министерстве иностранных дел Беларуси пояснили, что сейчас, к примеру, для получения такой визы (тип D) нужно заплатить 150 евро. Краткосрочная виза (тип С) стоит поменьше, но тоже немало. Однократная обходится в 60 евро, многократная — в 120 евро. И хотя для граждан Польши и стран Прибалтики стоимость краткосрочных виз не так велика (25 евро — за однократную и 60 евро — за многократную), не будем кривить душой: такие визы у туристов, особенно из стран–соседок, вызывают гораздо меньше энтузиазма.

МИД Беларуси на днях порадовал потенциальных иностранных гостей приятной новостью. С 1 января 2017 года устанавливаются новые единые ставки консульских сборов за выдачу въездных виз. Так, выдача индивидуальной визы, независимо от количества въездов, выльется в 60 евро. Что же касается групповой визы, ее стоимость составит только 10 евро с человека.

При этом в отношении некоторых стран, как и прежде, сохраняются определенные бонусы. Граждане Польши и стран Прибалтики будут уплачивать консульские сборы по сниженным тарифам, а японцы и сербы от них вообще освобождаются. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что это будет способствовать развитию деловых и культурных контактов между странами, да и в целом — стимулировать въездной туризм.

Более того, не так давно в СМИ просочилась информация о том, что в Беларуси готовятся апробировать безвизовый въезд через Национальный аэропорт «Минск». Правда, в Министерстве спорта и туризма пыл обрадованных этой новостью журналистов несколько охладили: если соответствующий документ и будет подписан, безвизовый въезд через аэропорт затронет только те страны, которые безопасны в плане миграции. Это, например, государства Евросоюза, США, Канада и Япония. Кстати, о Японии: гражданам этой страны любые белорусские визы сейчас и так выдаются бесплатно.

Татьяна ПАСТУШЕНКО.

Метки: N1 (1141) 5 января, Беларусь