WikiLeaks: Ассанжу грозит смертная казнь

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Портал WikiLeaks утверждает, что министерство юстиции США пытается завести дело против Джулиана Ассанжа на основании закона о шпионаже, который подразумевает максимальное наказание в виде смертной казни. Об этом говорится в сообщении портала в Twitter.

«Министерство юстиции США пытается завести дело в отношении Джулиана Ассанжа, основанное на законе о шпионаже. Обвинения по закону о шпионаже могут караться смертью», — говорится в сообщении.

WikiLeaks прикрепил к твиту ссылку на портал Netzpolitik.org, который утверждает, что «офис федерального прокурора США признал, что также ведет расследование в отношении Ассанжа в связи с «незаконным получением и распространением секретной информации».

«Об этом минюст написал в письме бывшему представителю WikiLeaks Даниэлю Домшайт-Бергу… Эти обвинения могут быть предъявлены по закону о шпионаже 1917 года», — говорится в сообщении.

Портал опубликовал письмо прокурора США Трейси Доэрти-Маккормик адвокату Домшайт-Берга. В письме сообщается, что США планировали допросить Домшайт-Берга по поводу «незаконного получения и распространения секретной информации» по закону о шпионаже. Письмо датировано 7 марта 2018 года.

«По запросу США власти Германии обращаются с просьбой, чтобы ваш клиент был добровольно допрошен. Это письмо устанавливает условия, по которым ваш клиент будет заслушан о возможных нарушениях федерального уголовного законодательства США в отношении незаконного получения и распространения секретной информации», — приводит портал текст письма.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался использовать посольство страны в Лондоне как «центр для шпионажа».

Морено также заявил, что выдворил Ассанжа за неоднократные нарушения международных конвенций и договора о проживании.

Напомним, 11 апреля британская полиция задержала Ассанжа, который получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находился там с 2012 года.

korrespondent.net