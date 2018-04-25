Wizz Air будет летать из Вильнюса во Львов

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Осенью венгерский лоукостер авиакомпания Wizz Air начнёт летать из Вильнюса в западноукраинский город Львов.

Полёты с 29 октября будут проводиться два раза в неделю — в понедельник и пятницу, говорится в сообщении компании.

«Мы считаем, что этот маршрут будет популярным как у деловых людей, так и у туристов», — сказал Андраш Радо, менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air.

Вместе с новым маршрутом компания из трёх аэропортов Литвы совершает полёты в 33 пункта назначения в 17 странах.

Украинская авиакомпания Ukraine International Airlines начала летать по маршруту Вильнюс-Львов осенью 2016 года, но позже отказалась. Теперь самолётами из Литвы можно добраться до Киева и Одессы.

Ирландский лоукостер Ryanair планирует совершать полёты из Вильнюса в Киев с ноября.

BNS