Wizz Air не комментирует планы открыть базу в Каунасе

Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air не комментирует, намерена ли он в ближайшее время открыть самолетную базу в Каунасе. Ранее компания сообщала, что планирует это сделать.

“Открытие базы зависит от нескольких рабочих решений, и мы не можем спекулировать по поводу роста, пока все детали не приведены в порядок. В настоящее время я не могу подтвердить такую информацию”, – сказал на пресс-конференции в четверг в Вильнюсе менеджер по коммуникации Wizz Air Габор Вашархели.

Глава Wizz Air Йозеф Варади в мае прошлого года сказал BNS, что Wizz Air в течение двух лет намерена открыть самолетную базу в Каунасском аэропорту.

Сейчас самолеты Wizz Air выполняют рейсы из всех трех аэропортов Литвы – Вильнюсского, Каунасского и Палангского, однако базу из четырех самолетов авиакомпания открыла в 2011 году только в Вильнюсе. База в аэропорту нужна авиакомпаниям для того, чтобы держать на его территории самолеты, когда они не летают.

За 11 месяцев этого года Wizz Air перевезла из Литвы 1,26 млн. пассажиров – на 15% больше, чем за такой же период прошлого года. Авиакомпания сейчас совершает из Литвы рейсы по 32 маршрутам в 17 стран.

BNS

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