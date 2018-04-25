Wizz Air прекращает полеты в пяти направлениях

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Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air в предстоящий летний сезон откажется от полетов из Вильнюса в Рим, Бари, Гетеборг, Стокгольм и Гданьск, сообщила компания.

«Как обычно в практике авиационной индустрии, частота полетов изменяется с учетом сезона путешествий и привлекательности маршрутов. Цель — сделать самые популярные маршруты доступными по минимальным возможным ценам, авиакомпания Wizz Air постоянно наблюдает и анализирует результаты предлагаемых маршрутов», — говорится в присланном BNS комментарии Wizz Air.

О других вероятных изменениях в направлениях полетов компания не информировала.

На сайте Wizz Air указано, что компания в этом году планирует полеты из Вильнюса в Рейкьявик, Билунд, Афины, Кутаиси, Милан, Осло, Ниццу и некоторые другие места. До марта включительно в расписание включены и полеты в Стокгольм и Агадир (Марокко).

Wizz Air сейчас предлагает из всех трех литовских аэропортов (Вильнюсского, Каунасского и Палангского) полеты в 32 направлениях в 18 государств.

BNS