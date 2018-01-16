WSJ: Пентагон задумал новую ядерную ракету и боеголовку, которой можно будет “реагировать на российские угрозы”

Минобороны США планирует создать две новые единицы ядерного оружия морского базирования в качестве ответа на растущий военный потенциал России и Китая. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на предварительный обзор новой ядерной стратегии министерства Nuclear Posture Review (NPR).

Одно из этих орудий, которое, по оценке экспертов, может быть развернуто примерно через два года, является “маломощной” версией боеголовки для ракеты Trident. В настоящее время Trident D5 (или Trident II) – одна из главных составляющих ядерного арсенала США. Такие ракеты базируются на подводных лодках типа “Огайо”. Сейчас их оснащают более мощными боеголовками. Кроме того, Пентагон намерен разработать новую крылатую ракету морского базирования с ядерной боеголовкой, вернув таким образом тип вооружения, который исчез из американского арсенала в 2010 году.

Как отмечает WSJ, разработка двух этих орудий – лишь небольшая часть из широкого перечня самых разных рекомендаций, содержащихся в NPR, что говорит о серьезной переоценке ядерной стратегии и ядерных программ США.

При этом, по данным WSJ, основной проблемой для Пентагона является новая российская крылатая ракета наземного базирования, которая нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный в 1987 году Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. Речь, вероятно, идет о российской гиперзвуковой противокорабельной ракете “Циркон”, дальность которой может составить до 400 километров.

Как отмечается в черновиках стратегии Пентагона, новая американская “маломощная” боеголовка позволит армии США реагировать на российские угрозы без использования более мощного стратегического ядерного оружия, способного спровоцировать глобальный конфликт. Кроме того, благодаря тому, что ракеты с новыми боеголовками будут размещаться в море, США не понадобится разрешение других стран для их развертывания и это развертывание не нарушит существующие соглашения о контроле над вооружениями.

Что за мощность будет у новой “маломощной” боеголовки, в Пентагоне пока не раскрывают. Но в материале WSJ предполагается, что ракета Trident может получить боезаряд на одну или две килотонны. Сейчас же боеголовки Trident имеют мощность от 100 до 450 килотонн. Для сравнения, американская ядерная бомба, которая была сброшена на Хиросиму в 1945 году, имела заряд в 15 килотонн.

Сторонники новой стратегии Пентагона, которая, как ожидается, будет опубликована в конце января, считают, что США необходимо обновить свои ядерные силы, чтобы справиться с геополитическими угрозами, возникшими через 30 лет после окончания холодной войны. Критики же обеспокоены тем, что в США и мире снова снижается порог дозволенности использования ядерного оружия.

Напомним, ранее в январе в Госдуме назвали “страшилкой” заявление из США о создании новой ядерной боеголовки против России.

NEWSru.com

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