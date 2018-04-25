Хакеры атаковали интернет-сайт Вильнюсской больничной кассы

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Во вторник на интернет-сайт Вильнюсской больничной кассы была совершена хакерская атака. Сайт был недоступен, но сейчас работает надлежащим образом, сообщила Государственная больничная касса (ГБК).

По предварительным данным, атака осуществлялась с различных компьютеров. Об инциденте информированы соответствующие службы безопасности.

«Специалисты в сфере информтехнологий больничных касс прибегли ко всем требующимся мерам по предотвращению проблем с прочими информационными ресурсами. Интернет-сайты Государственной больничной кассы, территориальных больничных касс Каунаса, Клайпеды, Шяуляй и Панявежиса также были проверены, сейчас они работают в обычном режиме», — отметил в пресс-релизе заведующий отделом по связям с общественностью ГБК Римантас Загребаевас.

На сайте больничных касс публикуется только открытая информация без конфиденциальных данных.

BNS