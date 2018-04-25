Хакеры разместили на каунасском портале фейковую новость о планах НАТО напасть на Беларусь

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Новостной портал Kas vyksta Kaune («Что происходит в Каунасе») сообщил, что в результате кибернетической атаки в конце октября на нем была размещена фейковая новость о планах НАТО вторгнуться в Беларусь.

«Мы срочно приняли меры, чтобы найти и снять эту публикацию с портала. Также мы начали внутреннее расследование относительно попадания этой публикации в контент портала, потому что предварительные данные показывали, что статью разместили не сотрудники редакции», — процитирована в статье портала его редактор Бригита Сабаляускайте.

Датой размещения публикации под названием «НАТО планирует вторгнуться в Беларусь» было указано 25 октября, 16.30. Однако в ходе расследования выяснилось, что при размещении новости искусственным образом были указаны более поздние время и дата публикации.

Как сообщает портал, кибератака имела место 26 октября между 13.11 и 13.43.

Глава контролирующего портал малого общества Kas vyksta Вайдас Пилкаускас сказал BNS, что информацию о кибератаке из Министерства обороны получил в среду.

По его словам, сотрудники портала сами не заметили фейковую новость, так как из-за того, что время и дата ее размещения были искусственным образом указаны более поздние, новость оказалась в архиве новостей.

В связи с кибератакой предприятие обратилось в правоохранительные органы и Национальный центр кибербезопасности.

BNS