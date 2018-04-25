Хантер Киллер: США объединит свои усилия с русскими

🔊 Воспроизвести

Режиссер Донован Марш осенью этого года подготовил напряженный и нафаршированный прекрасными спецэффектами боевик «Хантер Киллер».

История фильма вращается вокруг тайной группы спецназа ВМС США и капитана подводной лодки США Джо Гласа (акт. Джерард Батлер), которому поручено скооперироваться с экипажем российской подводной лодки и ее капитаном Сергеем Андроповым (акт. Микаэль Нюквист). Их цель – спасти российского президента из плена, в который он попал после государственного переворота, организованного одним из генералов. Однако если эта секретная спасательная миссия провалится, человечество может оказаться на пороге третьей мировой войны и беспрецедентной ядерной атаки, способной смести с поверхности земли целые города.

Удастся ли нескольким хорошо подготовленным морским котикам США и экипажу подводной лодки спасти президента России и остановить происки зловредного генерала, мы узнаем уже 2 ноября.

Главные роли в фильме исполнили всеми известные из кинохитов «300 спартанцев» („300“), «Гражданин, уважающий закон», („Law Abiding Citizen“), «Падение Олимпа» („Olympus Has Fallen“) Джерард Батлер и Гэри Олдман , последний в этом году заработал своего первого «Оскара» за невероятно реалистичный портрет Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена» („The Darkest Hour“).

В этом боевике также играет актер и рэпер Коммон, награжденный премией Американской академии киноискусств за песню из кинофильма «Селма» („Selma”), звезда оригинальной трилогии «Девушка с татуировкой дракона» („Girl with the Dragon Tattoo“) Микаэль Нюквист и популярный российский актер Юрий Колокольников, который в последние годы стал все более востребованным в голливудских проектах.

«Хантер Киллер» / “Operacija: Hunter Killer” (angl. „The Hunter Killer“)

Премьера в Литве: 2 ноября

Страна: США

Жанр: боевик

Режиссер: Донован Марш

В ролях: Джерард Батлер («Падение Олимпа», «PS Я тебя люблю», «300 спартанцев»), Гэри Олдман («Темные времена», «Номер 44», «Темный рыцарь»), Коммон, Микаэль Нюквист («Джон Уик», «Миссия невыполнима: Протокол Фантом», «Девушка с татуировкой дракона»), Юрий Колокольников («Телохранитель киллера», «Перевозчик: Наследие», «Игра престолов»), Адам Джеймс, Кори Джонсон и др.

Информация UAB «Garsų pasaulio įrašai»