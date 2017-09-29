Харакири левых

Сразу два одновременных, но параллельных политических кризиса за несколько дней. Каждый по отдельности способен парализовать политическую систему страны. И это практически в годовщину избрания нового парламента. Что это – начало конца стабильности эры прихода к власти крестьян-зеленых, или смена чешуи всей политической элиты страны, которая неизбежно потребует жертв даже среди традиционных и казавшихся ранее монолитными партий?

Мыльная опера переросла в драму

Политические баталии в парламенте или в правительстве, всевозможные митинги, скандалы, коррупция – все это порядком надоело аудитории. Кажется, скучнейшая тема. Но именно эти 141 человек, которые были избраны всего лишь год назад, каждый день влияют на нашу жизнь. На кухне, когда мы готовим и используем газ, в магазине, когда мы покупаем продукты, а налог уходит в казну государства, а также вода, свет, врач, водитель автобуса… Все это регламентирует 141 человек в парламенте. Конечно, еще сколько-то в каждом самоуправлении, исполнители в правительстве, а на верхушке этой пирамиды – президент, куда без нее. Но главный столп, а Литва по Конституции парламентская республика, на проспекте Гядимино. У живописного изгиба реки Нярис. Именно оттуда на прошедшей неделе приходили самые горячие новости, игнорировать которые просто нельзя. Только прогремел скандал с либералами (читайте на странице 3. – Прим. ред.), которые в одиночку способны внести хаос в парламент (уберите мысленно всю фракцию Движения либералов и еще двух депутатов от Партии труда – вот вам и настоящий политический паралич работы главного законодательного органа страны), моментально разразился новый – уже с социал-демократами.

После того как главой партии стал молодой вице-мэр Вильнюса Гинтаутас Палуцкас, который, напомним, не пользовался протекцией со стороны старожилов от социал-демократов, он объявил о революции в рядах левых. Тогда не поверили. А зря. Летнее голосование региональных отделений о выходе из правящей коалиции казалось затянутой мыльной оперой. Когда грозят хлопнуть дверью несколько месяцев – становится совсем не страшно. Прямо как с учениями «Запад-2017». Так пугали грозящей оккупацией, что к старту маневров очередная страшилка вызывала разве что улыбку. Так и тут: бравый новый молодой генерал левых очень долго обещал чистку рядов и возвращение к социал-демократическим ценностям. Однако на выходных спектакль перерос в драму. Социал-демократы провозгласили выход из коалиции и оставили крестьян-зеленых без гарантированного большинства для принятия решений.

Из оппозиции легче критиковать

То, что решение покинуть ряды правящих – чистейшей воды популизм, кажется, понимает и сам глава партии Гинтаутас Палуцкас. Но пошел на такой шаг он, кажется, вполне осознанно. Рейтинги левых уже долгое время в забвении, едва ли не на нижней планке попадания в парламент. Никто их не воспринимает за серьезную силу, да и партнеры «аграрии» игнорируют инициативы и обедают с консерваторами чаще, чем со своими союзниками.

Интриги добавило и то, что министры, делегированные левым флангом, явно не хотели покидать свои посты, да и члены фракции уходить в оппозицию. В какой-то момент атмосфера накалилась настолько, что, казалось, в стране вот-вот разразится полноценный правительственный и парламентский кризис. Главным вопросом стала судьба всей партии в принципе. Казалось, что левые могут поделиться на два лагеря, а те, кто заседает в парламенте, попросту выйти из партии. Так в истории Литвы уже было, когда от Партии труда откололась часть депутатов, которые основали в парламенте фракцию Партии гражданской демократии товарища Мунтянаса. На выходных соцдемы-министры робко надеялись, что ряды все же удастся сохранить.

«Надеюсь, что мы найдем в себе силы работать сообща, и не расколоться. С другой стороны, последствия будут. Все равно будут недовольны те, чье мнение не совпадет с решением Совета. Смирятся ли они с этим, как, например я, или все силы бросят на отдельную деятельность, я не знаю», – говорил министр экономики Миндаугас Синкявичюс. Именно его совсем недавно проталкивали на пост главы партии. Именно он должен был стать продолжателем линии Бразаускас-Киркилас-Буткявичюс. Но победил бунтарь Г. Палуцкас, убедив региональные отделения голосовать на выборах председателя именно за него. Революционер, наслаждаясь ролью настоящего политика, еще на выходных упивался своей шахматной партией.

«Так как это решение принято большинством, то ни о каком расколе речи быть не может. Решение это заведомо верное и его значение не подвергается сомнению. А разговоры о каком-то расколе высосаны из пальца», – говорил глава социал-демократов.

По сути, решение покинуть коалицию – это воля провинции. Социал-демократическая Литва явно разделилась на два лагеря. И если в столице, а вернее в парламенте, левый фланг высказывался за продолжение работы с «аграриями», то село – категорически против. С большим преимуществом в итоге победила провинция.

«Решение выйти из коалиции – это отражение отношения части наших отделений, большей частью из сельских районов, у которых существует негативный опыт работы с Союзом крестьян и зеленых, которые там чаще всего шли в коалицию с правыми силами. Отсюда эта неудовлетворенность. Но коалиция коалиции рознь. В Сейме вряд ли случится новая коалиция. Консерваторы на это не пойдут. С либералами тем более ее не будет. Поддержать правительство меньшинства – вот компромиссный вариант», – подтвердил старожил партии Гядиминас Киркилас.

Правительство Киркиласа в свое время также было в меньшинстве. Его тогда поддерживали консерваторы под руководством Андрюса Кубилюса. Ту дружбу идеологических соперников тогда в шутку прозвали проектом «2К». И успешным его можно было назвать с большой натяжкой. Вот и председатель Комитета Сейма по труду и социальным делам Альгирдас Сисас пока настроен скептически.

«Полагаю, что мы не использовали весь потенциал, который у нас есть в Сейме. Мы зарегистрировали целый ряд поправок и проектов. Но мы не успели принять бюджет, который позволил бы справиться с множеством годами не решаемых проблем, в том числе и в налоговой системе. Находясь в оппозиции, все это будет сделать сложнее», – утверждал А. Сисас.

В оппозиции работать проще! Вот главный мотив бунтарей.

«Будучи в оппозиции, можно достичь больших результатов. Есть возможность предлагать Сейму свои проекты и законы. У оппозиции есть возможность поддержать проекты, которые уменьшают социальный разрыв в обществе, и не поддерживать те проекты, которые увеличивают расслоение общества», – откровенничал один из основателей партии Алоизас Сакалас.

Раскол

Но не тут-то было. Фракция социал-демократов в Сейме подписала сепаратный мир с «аграриями». Вопреки воле председателя и региональных отделений. К моменту написания этого текста за продолжение союза высказывались уже 14 из 17 депутатов фракции.

Ситуация – парадоксальная. Решение партии – выйти из коалиции. Решение фракции – работать с «аграриями» дальше. Гинтаутас Палуцкас грозится даже избавиться от бунтарей внутри бунтарей.

«Партия решает эти вопросы – в уставе все четко сказано. В тех случаях, когда кто-то не выполняет решение партии, есть два пути: или не мешать реализации решения партии, или Комиссия по этике и процедурным вопросам даст оценку, какое значение это имеет для репутации, авторитета партии. Вопрос обязательно будет рассмотрен в Комиссии по этике и процедурным вопросам и в президиуме партии», – припечатал соратников-оппонентов политик.

Очищение

И, казалось бы, вот он хаос. Накануне рассмотрения бюджета на следующий год, перед принятием законов, где было столько обещаний – и про пенсии, и про минимальные зарплаты, дешевые лекарства, и прочие радости достойной жизни. Но утверждать, что все произошедшее – плохо, язык не поворачивается. И вот почему.

Политическая система, наконец, пришла в движение. Очень многие вещи обнажились в этом кризисе.

Во-первых – премьер-министр Саулюс Сквярнялис. Мы увидели хитрого, тонкого, циничного политика. Наконец, политика, который пошел по пути «разделяй и властвуй». Именно его заслуга – отколовшиеся депутаты во фракции социал-демократов. Если бы они не были слабым звеном, их слабость так бы и оставалась замаскированной стабильностью работы коалиции. Сейчас наглядно видно – кто трус и перебежчик, кто дисциплинирован и верен той силе, из-за которой он и оказался в парламенте.

Во-вторых – Гинтаутас Палуцкас. Он рискует потерять все и оказаться даже без фракции в парламенте. Но это меньшая из зол, учитывая, что социал-демократы уже давно не социал-демократы, как и консерваторы – давно не консерваторы. Это какие-то химеры, которые прикрываются только названием, но у которых начисто отсутствует четкая идеология. До этого кризиса оставались лишь вывески. Консерваторы часто вели себя чуть ли не как социалисты, настаивая, например, на вечных льготах на отопление. Социал-демократы – ратовали за повышение налогов. Как настоящие правые. Ну где тут может быть какой-то выбор для избирателя, если на обертке находится одно, а внутри – совсем другое содержание.

Потеряв псевдосоратников, Г. Палуцкас имеет шанс вернуться к истинным социал-демократическим ценностям. И сделать свою партию по-настоящему левым движением. Совсем не обязательно, что у него получится. Но шанс есть без сомнения.

И, в-третьих, министры. Поведение того же главы МИД Линаса Линкявичюса показало, что в этом правительстве, по крайней мере от социал-демократов, министры не представляют интересы тех, кто их делегировал. Это была формальная филькина грамота. Давно было известно, что балом правит президент. Сейчас это видно, как на ладони. Как только партия сказала сложить мандат, главный дипломат страны сразу же заявил, что покидает ряды социал-демократов и вообще – верен премьеру и президенту. Недаром литовское агентство BNS, сообщая новость о решении Л. Линкявичюса вопреки воле партии остаться в правительстве, снабдило свой текст подробной биографической справкой о министре. «Его политическая деятельность началась в 1983 году, до 1989 года он работал в комсомольских организациях, в 1990–1992 годах был ответственным работником Центрального комитета независимой Компартии Литвы. Когда эта партия изменила название и стала Демократической партией труда Литвы, Л. Линкявичюс остался ее членом. Позднее партия объединилась с социал-демократами», – написало BNS. Ну, то есть – я всегда у власти. При красных, при белых, хоть при марсианах. Куда уж тут до идеологии.

Так и с министром юстиции Милдой Вайнюте, которая беспартийная, и хоть и была приглашена на этот пост социал-демократами, лишь пожала плечами и осталась в своем кресле. И лишь Миндаугас Синкявичюс покорно пообещал сложить полномочия министра экономики.

И если после всего этого социал-демократов не ждет забвение и исчезновение, если это не был эксперимент, который сейчас словно харакири, то их ждет блестящее будущее. Ибо в Литве сегодня нет левого фланга. Как и правого. Есть лишь воля президентского дворца на площади Дауканто.

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: N39 (1179) 28 сентября, Гинтаутас Палуцкас, глава партии, кризис, Линас Линкявичюс, политика