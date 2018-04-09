Химатака в Думе может повлечь не только новые антироссийские санкции, но и прямое военное столкновение США и России

В Белом доме в ближайшее время может пройти обсуждение новых санкций против России в связи с предполагаемой химической атакой в сирийском Думе. Ответственность за нее Вашингтон возлагает на Москву. Кроме того, на фоне углубляющегося кризиса в российско-американских отношениях США демонстрируют решимость идти на дальнейшее обострение, чреватое угрозой прямого военного столкновения с Россией в Сирии. Об этом пишет 9 апреля “Коммерсант” со ссылкой на источники в Москве и Вашингтоне. О вероятности новых санкций против РФ, а также угрозе новой военной эскалации в Сирии, пишет также Chicago Tribune.

О химической атаке в контролируемом группировкой “Джейш аль-Ислам” сирийском городе Дума, расположенном в Восточной Гуте, в 10 км от Дамаска, сообщили в минувшую субботу, 7 апреля сразу несколько неправительственных организаций, включая сирийскую гуманитарную организацию “Белые каски”, которая известна своей непримиримой позицией по отношению к правительству президента Сирии Башара Асада.

“В результате атаки задохнулись 70 человек, еще несколько сотен находятся в критическом состоянии”, – заявил глава “Белых касок” Раид ас-Салех. По его версии, бомбу с нервно-паралитическим газом зарин сбросил вертолет сирийских ВВС. В ряде других сообщений также говорилось о применении бомбы с хлором. Неправительственные организации, поддерживающие сирийскую оппозицию, разместили в сети шокирующие фото- и видеоматериалы с места трагедии.

– Новый советник Трампа по нацбезопасности настаивает на новых санкция против РФ в ответ на химатаку в Думе

– США могут ударить по Сирии “Томагавками” с эсминца в Средиземном море

В Дамаске и Москве категорически отрицают информацию о новом применении химического оружия в Восточной Гуте, называя материалы о бомбе с отравляющим веществом фейковыми.

Однако Госдеп США еще 7 апреля в беспрецедентно категоричной форме возложил на Россию ответственность за якобы имевшее место в Сирии применение химического оружия правительственными силами. А президент Дональд Трамп у себя в Twitter пригрозил: “Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Придется заплатить большую цену”.

Трамп подтвердил решимость идти на дальнейшую эскалацию с Москвой. Он обвинил в нерешительности своего предшественника Барака Обаму, который когда-то не рискнул применить силу против Дамаска. По словам Трампа, если бы Обама прибег к силовому сценарию, “сирийская катастрофа закончилась бы уже давно, животное Асад был бы уже историей”.

За время войны в Сирии инцидент в городе Дума стал далеко не первым случаем, когда сирийская оппозиция и поддерживающие ее внешние силы обвинили Дамаск в применении химоружия. Одно последнее ЧП отличает то, что оно произошло на фоне углубляющегося кризиса в отношениях России с США и Западом в целом, вышедшего на новый уровень в связи с “делом Скрипаля”.

Одним из первых с обвинениями в адрес России в связи с предполагаемой химатакой в Восточной Гуте выступил МИД Великобритании. “Несмотря на сделанное Россией в 2013 году обещание, что Сирия откажется от всего химоружия, действовавшие по поручению ООН международные группы специалистов определили, что с 2014 года режим Асада минимум четыре раза применял отравляющие вещества”, – заявил накануне глава британского МИД Борис Джонсон.

США в ближайшие дни обсудят новые антироссийские санкции в ответ на химатаку в Думе

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что команда Трампа в ближайшие часы рассмотрит варианты действий в связи с сообщениями о химатаке в Думе. По данным источника “Коммерсанта”, близкого к Госдепу США, на заседании, которое будет посвящено обсуждению новых санкций против России, с докладом выступит советник американского президента Джон Болтон, известный своей жесткой линией по отношению к таким странам, как Северная Корея, Иран, Куба и Россия.

Именно Болтон, занявший 9 апреля должность советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, стал инициатором очередных санкций против России. Белый дом намерен обсудить новые ограничительные меры уже на этой неделе.

США только в минувшую пятницу покарали некоторых российских олигархов, которых Минфин США посчитал близкими к президенту РФ Владимиру Путину и получающими выгоду от его действий. Причина – действия Москвы на Украине, а также в Сирии. Теперь появились новые претензии к России.

Очередной инцидент с применением химоружия обсудят сегодня на экстренном заседании Совбеза ООН. Его призвали созвать США, Великобритания, Франция и ряд других стран. Россия тоже созвала заседание Совбеза ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.

США могут ударить по Сирии “Томагавками” с эсминца в Средиземном море

На фоне последних событий администрация США может склониться к реализации в Сирии силового сценарий. О его возможности российские военные предупредили еще в прошлом месяце, до инцидента в Думе. Как сообщал начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, Генштаб видит признаки подготовки Соединенными Штатами и их союзниками ударов по сирийским войскам, в связи с чем в Средиземном и Красном морях уже созданы ударные морские группировки из кораблей с крылатыми ракетами. А начальник Генштаба Валерий Герасимов предупредил, что “в случае угрозы жизни нашим военнослужащим, вооруженные силы РФ примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять”.

По словам военного источника “Коммерсанта”, явных свидетельств готовности США немедленно нанести ракетный удар по Сирии пока нет. Но много времени для подготовки американским ВМС и не нужно: недалеко от Гибралтара (пункт Рота, Испания) находится эсминец Donald Cook, на его борту не менее 50 крылатых ракет “Томагавк”, каждая из которых способна преодолеть расстояние в 2500 км. По словам собеседника газеты, решение о ракетном обстреле может быть принято в начале следующей недели, когда президент США получит доклады от своих советников по национальной безопасности.

Сенатор-республиканец Сюзан Коллинз накануне заявила прессе, что Трамп передумал выводить американские войска из Сирии и рассматривает возможность целевых ударов по объектам Асада.

Chicago Tribune отмечает, что нанести военный удар по силам Асада, если его режим продолжит применять химоружие, обещала также Франции. После атаки в Думе глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан подтвердил, что его страна готова взять на себя такую ответственность. Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп обсудили ситуацию в Сирии по телефону.

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