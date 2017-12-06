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Хищения из банкоматов

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 07, 0:01   |   Комментариев: 0

Полицейские Главного комиссариата Вильнюсского округа задержали гражданина России, который нелегально снимал крупные суммы в различных вильнюсских банкоматах.

Фото policija.lt

Фото policija.lt

2 декабря, утром, дежурный получил информацию ЗАО Wordline Lietuva о том, что в банкоматах столицы, возможно, проводят незаконные операции. В указанные места выехали усиленные наряды полиции. На ул. Университето около банкомата был замечен мужчина, который снял деньги и быстрым шагом пытался уйти. Он был задержан. В кошельке у гражданина России оказалось немало подозрительных банковских карт и значительная сумма в евро. Подозреваемого доставили в комиссариат.

Начато расследование по факту мошенничества и хищения крупных сумм. Подозреваемый  31-летний россиянин прилетел в Вильнюс из Риги и намеревался лететь в Варшаву. Для конспирации он бронировал номера одновременно в нескольких гостиницах. В номере гостиницы на пр. Конституцийос во время обыска обнаружили около 50 разных поддельных банковских карт и почти 27 000 евро. Литовская полиция связалась с латвийскими коллегами и получила информацию о том, что в Риге также незаконно были сняты деньги в ряде банкоматов. 3 декабря суд разрешил задержать подозреваемого на 3 месяца.

Метки: 

SELECTORNEWS
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